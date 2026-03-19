Lotnisko w Łasku (woj. łódzkie), należące do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, uzyskało amerykańską certyfikację umożliwiającą stacjonowanie najnowocześniejszych myśliwców F-35 – poinformowała Kancelaria Premiera. To efekt rozbudowy infrastruktury. Pierwsze maszyny mają wylądować w bazie już niedługo.

Oficjalnie: Polska baza w Łasku przygotowana na stacjonowanie F-35

Certyfikacja oznacza, że zaplecze techniczne, systemy bezpieczeństwa oraz wsparcia operacyjnego spełniają wymagania dla stacjonowania w Łasku nowoczesnych maszyn.

Powstanie tam pierwsza eskadra F-35, licząca 16 z 32 zamówionych przez Polskę maszyn. Pierwsze samoloty mają pojawić się w bazie już w maju lub czerwcu tego roku. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35A, które będą nosić nazwę "Husarz". Trafią one także do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (woj. zachodniopomorskie).

Modernizacja lotniska w Łasku, prowadzona od 2022 roku, objęła m.in. budowę nowoczesnego hangaru technicznego, w którym można jednocześnie serwisować kilka myśliwców. Inwestycja była niezbędna, by sprostać wymaganiom eksploatacji maszyn piątej generacji.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że certyfikacja to ważny etap w procesie wdrażania F-35 do polskich Sił Powietrznych. Obecnie polscy piloci i technicy szkolą się w USA - pierwszy lot polskiego pilota F-35 odbył się w styczniu 2025 roku, a część personelu ukończyła już kursy instruktorskie.

Drugi najdroższy zakup polskiej armii

Kontrakt na zakup F-35, podpisany w 2020 roku, opiewa na 4,6 mld dolarów i jest drugą największą transakcją zbrojeniową w historii Polski. Produkcja pierwszego polskiego F-35 zakończyła się w sierpniu 2024 roku, a dostawy mają potrwać do 2029 roku.

F-35 to myśliwce piątej generacji, wyposażone w technologię stealth, zaawansowane sensory i możliwość przenoszenia wielu rodzajów uzbrojenia, w tym pocisków dalekiego zasięgu. Maszyny te znacząco zwiększą potencjał polskiego lotnictwa i będą kluczowym elementem współpracy w ramach NATO.

Baza w Łasku, będąca częścią 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, już od 2008 roku dysponuje samolotami F-16 i regularnie uczestniczy w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych.