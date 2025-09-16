Działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa - głosi opublikowany we wtorek raport Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela. "To oszczercza tyrada" - broni się Izrael.

Dzieci oczekujące na żywność w Gazie / AA/ABACA / PAP/Abaca

"Oczywisty zamiar Izraela"

Komisja stwierdza, że Izrael ponosi odpowiedzialność za popełnienie ludobójstwa w Strefie Gazy - podkreśliła przewodnicząca komisji, Navi Pillay. Dodała, że "jest oczywiste, że istnieje zamiar zniszczenia Palestyńczyków w Strefie Gazy poprzez działania spełniające kryteria określone w Konwencji o Ludobójstwie".

Jak ocenili członkowie komisji podczas konferencji prasowej w Genewie, od czasu wybuchu wojny w Strefie Gazy, po ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r., władze w Jerozolimie i siły bezpieczeństwa Izraela "dopuściły się czterech z pięciu aktów ludobójstwa, określonych w Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 roku".

Tymi czynami były: zabójstwa, spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, umyślne stworzenie warunków życia mających na celu zniszczenie Palestyńczyków oraz stosowanie środków mających na celu wstrzymanie urodzeń.

Komisja wezwała Izrael oraz inne państwa do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego w celu "powstrzymania ludobójstwa" i ukarania winnych.

Izrael odpiera zarzuty

Ambasador Izraela przy ONZ stanowczo odrzucił ustalenia komisji i nazwał je "oszczerczą tyradą". Publikacja raportu odbyła się w czasie, gdy Izrael intensyfikuje działania zbrojne w mieście Gaza.

Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela działa od 2021 r. Została powołana w celu zbadania domniemanych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, do których doszło przed i po 13 kwietnia 2021 r. Komisja śledcza ma obowiązek corocznego składania sprawozdań Radzie Praw Człowieka i Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ.