Stosunki USA z Węgrami wracają na dobre tory. Stany Zjednoczone znoszą ograniczenia wizowe dla obywateli Węgier, nałożone przez poprzednią amerykańską administrację. Węgrzy mogą korzystać z programu ruchu bezwizowego Visa Waiver Program (VWP).

Donald Trump i Viktor Orban / CHRIS KLEPONIS / PAP/EPA

"Węgry odzyskują pełne członkostwo w amerykańskim programie bezwizowym" - powiedział w nagraniu opublikowanym na portalu X Robert Palladino, charge d’affaires USA w Budapeszcie.

Jak dodał, od 30 września wszyscy obywatele Węgier, niezależnie od miejsca urodzenia, będą mogli ubiegać się o dwuletnią wizę poprzez elektroniczny system autoryzacji ESTA, co umożliwi Węgrom wielokrotny wjazd do USA.

To kolejne poważne osiągnięcie od czasu inauguracji prezydenta Donalda Trumpa - powiedział we wtorek w Budapeszcie szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, cytowany przez agencję MTI.

Ograniczenia dla posiadaczy węgierskich paszportów zostały nałożone przez Waszyngton za prezydentury Joe Bidena. Przyczyną tej decyzji były kwestie bezpieczeństwa, związane z uproszczonym przyznawaniem obywatelstwa przez rząd Viktora Orbana etnicznym Węgrom w krajach sąsiednich.

Według amerykańskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), cytowanego przez agencję Reutera, rząd Węgier podjął działania "w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach".

Za kadencji Bidena stosunki między USA a Węgrami były napięte, a Orban otwarcie wspierał kandydaturę Trumpa na długo przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi.

Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) umożliwia obywatelom około 40 krajów podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni bez konieczności wcześniejszego uzyskania wizy.