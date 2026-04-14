​Karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata wymierzył opolski sąd Fabianowi O., który na meczu piłkarskim zaatakował trzy osoby na tle rasistowskim. 20-latek otrzymał także trzyletni zakaz wstępu na imprezy masowe. Wyrok nie jest prawomocny.

Do napaści doszło 13 kwietnia 2025 r. podczas meczu na opolskim stadionie. Według ustaleń śledczych Fabian O. zaatakował trzech mężczyzn, w dodatku agresja miała podłoże rasistowskie. Zdaniem prokuratury, napaść nastąpiła bez powodu i miała charakter chuligański.

Sąd wymierzył 20-latkowi karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Dodatkowo orzekł wobec Fabiana O. dozór kuratora sądowego, zobowiązał do zapłacenia po 8 tys. złotych na rzecz każdego z pokrzywdzonych i orzekł trzyletni zakaz wstępu na imprezy masowe.

Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura uznała wyrok za słuszny, jednak ze względu na odwołanie obrońcy oskarżonego, sprawa zostanie przekazana do rozpoznania przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar.