Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony reżimu irańskiego - poinformował w wystąpieniu premier Izraela Benjamin Netanjahu. Ocenił, że uderzenie stworzy warunki dla Irańczyków, by "wzięli swój los w swoje ręce".

Benjamin Netanjahu / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu zbieramy w naszej relacji tekstowej na żywo . Bądź na bieżąco!

Krótko po godz. 7:00 w sobotę Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki powietrzne na Iran. Pierwsze eksplozje odnotowano w Teheranie, stolicy kraju, ale później armie obu państw zaatakowały też inne irańskie miasta, m.in. w środkowej, północnej i zachodniej części kraju.

W orędziu do narodu premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że jego kraj i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony reżimu irańskiego.

Podkreślił, że Teheran nie powinien "w żadnym wypadku" dysponować bronią nuklearną. Ocenił, że uderzenie stworzy warunki dla Irańczyków, by "wzięli swój los w swoje ręce".