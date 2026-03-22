Izraelska armia przystępuje do systematycznego równania z ziemią infrastruktury w południowym Libanie. Władze w Tel Awiwie nakazały wojsku natychmiastowe zniszczenie mostów na rzece Litani oraz przyspieszenie wyburzania domów w przygranicznych wsiach.

Izraelska armia przystępuje do systematycznego niszczenia infrastruktury w południowym Libanie

Izraelski minister obrony Israel Kac wraz z premierem Benjaminem Netanjahu polecili wojsku przyspieszenie wyburzania domów libańskich w "wioskach na linii frontu", aby - jak informuje Times of Israel - "położyć kres zagrożeniom dla społeczności izraelskich".

Siłom Obronnym Izraela (IDF) nakazano też natychmiastowe zniszczenie wszystkich mostów na rzece Litani na południu Libanu, które - jak ocenił szef izraelskiego resortu obrony - były wykorzystywane do "działalności terrorystycznej".

Zobacz również: Warszawska spółka objęta sankcjami za wspieranie Hezbollahu

Cel Izraela: zniszczyć Hezbollah

Izrael wraz ze Stanami Zjednoczonymi prowadzi od 28 lutego wojnę z Iranem. W odwecie proirański Hezbollah zaatakował Izrael , na co tamtejsze siły powietrzne odpowiedziały zmasowanymi nalotami na różne części Libanu. Deklarowanym przez Tel Awiw celem operacji jest całkowite zniszczenie Hezbollahu.

IDF i Szin Bet, służba specjalna odpowiedzialna za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne, podały w niedzielę, że w ubiegłym tygodniu w izraelskim ataku na Liban zginął wysoko postawiony bojownik Hamasu Walid Mohammad Dib, odpowiedzialny za finansowanie tej organizacji.

Tel Awiw uważa, że Mohammad Dib zajmował się przekazywaniem funduszy różnym departamentom Hamasu w Libanie, na Zachodnim Brzegu i w innych lokalizacjach, a także "rekrutowaniem agentów i kierowaniem działalnością terrorystyczną z Syrii i Libanu".



W marcu rząd w Bejrucie zakazał Hezbollahowi prowadzenia działań zbrojnych, jednak organizacja odmówiła złożenia broni. Libańskie ministerstwo zdrowia opublikowało w czwartek informacje, z których wynika, że w agresji Izraela na Liban zginęło już ponad tysiąc osób.