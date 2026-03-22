Brytyjski okręt podwodny o napędzie atomowym HMS Anson, wyposażony w pociski manewrujące Tomahawk Block IV o zasięgu 1600 km oraz ciężkie torpedy Spearfish, dotarł na Morze Arabskie - informuje "Daily Mail", powołując się na źródła wojskowe.

Brytyjski okręt podwodny o napędzie atomowym HMS Anson / HANDOUT/AFP/East News / East News

Jednostka daje Wielkiej Brytanii możliwość przeprowadzenia dalekosiężnych uderzeń w przypadku eskalacji konfliktu z Iranem.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Gotowość do uderzenia na Iran

Jak informuje "Daily Mail", powołując się na swoje źródła, brytyjski podwodny okręt o napędzie atomowym HMS Anson opuścił port w australijskim Perth 6 marca i obecnie zajmuje pozycję na północy akwenu. To daje Wielkiej Brytanii możliwość przeprowadzenia ataków na cele w Iranie, jeśli konflikt w regionie się zaostrzy.

Decyzja o rozmieszczeniu okrętu zapadła po tym, jak premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zgodził się na wykorzystanie brytyjskich baz przez siły USA do przeprowadzenia uderzeń na irańskie cele zagrażające cieśninie Ormuz.

Dotychczas zgoda obejmowała jedynie działania defensywne, jednak obecnie rozszerzono ją o operacje mające na celu ochronę żeglugi w regionie.

Tajna misja i łączność z dowództwem

HMS Anson, który pokonał ponad 8 800 km z Australii, wynurza się raz na dobę, by nawiązać łączność ze Stałym Połączonym Dowództwem w Northwood pod Londynem. To tam, po autoryzacji premiera, szef operacji połączonych generał Nick Perry może wydać rozkaz odpalenia pocisków.

Według źródeł wojskowych, okręt może pozostawać w ukryciu przez wiele tygodni, a jego dokładna lokalizacja jest znana jedynie premierowi, dowódcy operacji morskich oraz służbie okrętów podwodnych.

Nowoczesna technologia i warunki na pokładzie

HMS Anson to nowoczesny okręt podwodny bazujący w Faslane w Szkocji. Zamiast tradycyjnego peryskopu, obraz z powierzchni wyświetlany jest na dużym ekranie. Dzięki napędowi atomowemu jednostka nie wymaga tankowania przez 25 lat służby, a systemy oczyszczania wody i powietrza pozwalają na opłynięcie globu bez wynurzania.

Ograniczeniem jest jedynie zapas żywności na trzy miesiące dla 98 członków załogi. W trybie "cichym" załoga rezygnuje z pryszniców i spłukiwania toalet. Wielu mężczyzn będzie się myć w jednej umywalce z wodą - zaznacza źródło "Daily Mail".

Brak komentarza ze strony Ministerstwa Obrony

Ministerstwo Obrony odmówiło komentarza w sprawie szczegółów operacji i rozmieszczenia okrętów. Podkreśliło, że zdolności brytyjskiej marynarki w regionie są stale monitorowane.

HMS Anson wypłynął w pierwszy rejs trzy lata temu

HMS Anson to najnowszy brytyjski podwodny okręt nuklearny typu Astute, który wyruszył w swój pierwszy rejs w lutym 2023 roku.

Jednostka mierzy 97 metrów długości i waży 7800 ton. Napędzana jest reaktorem nuklearnym firmy Rolls Royce. Okręt porusza się niemal bezszelestnie, a generowany przez niego hałas jest porównywalny do dźwięku wydawanego przez niewielkiego delfina.

Okręty tego typu nie posiadają głowic nuklearnych - te znajdują się na jednostkach typu Vanguard. Wszystkie brytyjskie okręty nuklearne stacjonują w bazie Faslane w Szkocji.