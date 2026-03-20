Polska firma zarejestrowana w Warszawie oraz jej właściciel zostali objęci sankcjami przez Amerykański Departament Skarbu za wspieranie finansowe Hezbollahu – organizacji uznawanej przez USA za terrorystyczną. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, warszawska spółka miała przekazać setki tysięcy dolarów na rzecz grupy powiązanej z proirańskim ugrupowaniem.

Departament Skarbu USA poinformował, że sankcjami objęto 16 osób i podmiotów z Libanu, Syrii, Polski, Słowenii, Kataru i Kanady. Według amerykańskich władz, tworzą one sieć, która była zarządzana przez byłego libańskiego urzędnika Alaa Hamieha.

Miał on wykorzystywać swoje wpływy do przekierowywania ogromnych sum pieniędzy na rzecz Hezbollahu. "Iran jest głową węża, jeśli chodzi o globalny terroryzm, a jego partnerzy, tacy jak Hezbollah, realizują misję Teheranu polegającą na sianiu chaosu i zniszczenia poza jego granicami" - podkreślił cytowany w komunikacie sekretarz finansów USA, Scott Bessent.

Pranie brudnych pieniędzy na światową skalę

Według ustaleń Departamentu Skarbu, sieć finansowa kierowana przez Hamieha miała być zaangażowana w liczne projekty gospodarcze, z których ponad 100 milionów dolarów zostało przeznaczone na finansowanie działalności Hezbollahu.

W komunikacie zwrócono uwagę na działania polskiej firmy Calllync sp. z o.o., która - jak twierdzą Amerykanie - przekazała setki tysięcy dolarów firmie powiązanej z grupą finansującą Hezbollah.

Wśród osób objętych sankcjami znalazł się także obywatel Polski Daniel Hamieh, który jest bratankiem Alaa Hamieha. Obaj zasiadają w zarządzie warszawskiej spółki, która miała odgrywać istotną rolę w transferze środków finansowych.

Międzynarodowe reperkusje

Nałożenie sankcji nastąpiło w momencie, gdy Hezbollah prowadzi ostrzały Izraela, wspierając działania Iranu - swojego głównego sojusznika. Władze USA nie mają wątpliwości co do charakteru tych powiązań. "Hezbollah nadal przeznacza fundusze, które prawnie należą do narodu libańskiego, na finansowanie swoich operacji terrorystycznych. Dzisiejsze działanie jest wymierzone w kluczowych aktorów w globalnej sieci finansowej, którzy wspierają jego działalność bojową" - zaznaczył Bessent.

Hezbollah od lat figuruje na liście organizacji terrorystycznych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Unia Europejska uznaje za terrorystyczne jedynie wojskowe skrzydło tej libańskiej grupy.