Od wybuchu wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, które miało miejsce 28 lutego br. trwają poważne ograniczenia żeglugi na Bliskim Wschodzie, które zaburzają transport ropy i gazu z regionu, powodując wzrost cen tych surowców.

Iran niemal całkowicie blokuje ruch przez cieśninę Ormuz. USA prowadzą własną blokadę irańskich portów. W środę poinformowano o kolejnych atakach wojsk irańskich na statki przechodzące przez Ormuz. W ostatnich dniach marynarka Stanów Zjednoczonych zatrzymała też kilka irańskich jednostek handlowych.

Wzajemne oskarżenia

Oba państwa oskarżają drugą stronę o naruszanie obowiązującego od dwóch tygodni zawieszenia broni. We wtorek prezydent USA Donald Trump bezterminowo przedłużył rozejm , deklarując, że daje w ten sposób czas Teheranowi na przedstawienie własnej propozycji pokojowej.

Nie jest jednak jasne, czy dojdzie do zapowiadanej wcześniej drugiej tury negocjacji pokojowych, w których pośredniczy Pakistan. "Główną przeszkodą w prawdziwych rokowaniach są amerykańskie naruszenia rozejmu i groźby" - napisał Pezeszkian w środę w X. Dodał, że "świat widzi pełną hipokryzji retorykę (USA) i sprzeczność między deklaracjami a czynami".

Osiągnięto porozumienie? Teheran nie potwierdza słów Trumpa

Porozumienie kończące wojnę miałoby dotyczyć m.in. irańskiego programu nuklearnego. Trump kilkakrotnie deklarował, że doszedł w tej sprawie do porozumienia z Iranem, czemu zaprzeczały sygnały płynące z Teheranu. Amerykański prezydent oprócz informacji o rychłym zawarciu porozumienia z Iranem ponawiał też w ostatnich dniach groźby ataków na irańskie mosty i elektrownie, jeżeli Teheran nie zgodzi się na stawiane przez niego warunki.