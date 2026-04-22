​Amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) zablokowało publikację w biuletynie naukowym tej agencji raportu dotyczącego szczepionki na Covid-19 - wynika z ustaleń dziennika "Washington Post". Jak stwierdzili niektórzy byli pracownicy CDC, publikacja raportu wskazującego na skuteczność szczepionki byłaby sprzeczna z działaniami administracji Trumpa, mającymi na celu ograniczenie jej stosowania. W tle pojawiają się też pytania o Roberta F. Kennedy'ego Jr., szefa departamentu zdrowia nadzorującego CDC, który - jak wskazała agencja Reutera - od dawna promuje tezy o szkodliwości szczepionek sprzeczne z dowodami naukowymi.

CDC zablokowało publikację raportu o skuteczności szczepionki na Cobid-19 - donosi "Washington Post".

Pojawiają się pytania, czy decyzja mogła mieć związek z polityką administracji Trumpa i RFK Jr.

Raport wskazywał na zmniejszenie hospitalizacji po szczepieniach - twierdzi "Washington Post".

Raport o skuteczności szczepionki na Covid-19 pierwotnie miał być opublikowany 19 marca w biuletynie naukowym "Morbidity and Mortality Weekly Report" (MMWR), informującym m.in. o pojawiających się zagrożeniach zakaźnych. Szef CDC opóźnił jednak jego publikację z uwagi na wątpliwości dotyczące metodologii.

W ostatnich dniach zapadła jednak decyzja o niepublikowaniu raportu - poinformowały dziennik "Washington Post" dwie osoby. "Ocena redakcyjna MMWR ujawniła wątpliwości dotyczące metodologicznego podejścia do szacowania skuteczności szczepionki i raport nie został przyjęty do publikacji" - uzasadniał tę decyzję Andrew Nixon, rzecznik departamentu zdrowia i opieki społecznej, które nadzoruje CDC.

"Washington Post" w bieżącym miesiącu informował, że raport ten wskazywał, że stosowanie szczepionek ograniczyło liczbę wizyt na oddziałach ratunkowych, a także hospitalizacji o około połowę minionej zimy wśród zdrowych dorosłych. Ponadto informatorzy dziennika zwrócili uwagę, że raport pozytywnie przeszedł przegląd naukowy agencji, w którym uczestniczą dziesiątki naukowców.

Raport nie ukaże się z uwagi na wyniki?

Jak stwierdzili byli urzędnicy CDC, wstrzymanie publikacji na tym etapie jest niezwykle rzadkie. Według nich ukazanie się raportu wskazującego na skuteczność szczepionki byłaby sprzeczna z działaniami administracji prezydenta Donalda Trumpa mającymi na celu ograniczenie jej stosowania, zwłaszcza w przypadku dzieci.

W publikacji dziennika zauważono, że decyzja w sprawie raportu zapadła w szczególnym okresie. Administracja Trumpa stara się bowiem złagodzić stanowisko w sprawie szczepień przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi w listopadzie.

Wielu wyborców sprzeciwia się działaniom szefa departamentu zdrowia Roberta F. Kennedy'ego Jr, aktywisty antyszczepionkowego - jak wskazał Reuters - zmierzającym do wycofania obecnej polityki szczepień.

Warto przypomnieć, że panel doradców ds. szczepionek pod przewodnictwem sekretarza Kennedy’ego we wrześniu zrezygnował z tzw. szerokiego zalecenia dotyczącego szczepień przeciw Covid-19. Stwierdzono, że szczepienia powinny być podawane wyłącznie w ramach wspólnej decyzji z pracownikiem ochrony zdrowia. To zalecenie zostało jednak tymczasowo zablokowane przez sędziego federalnego, sprawa nadal się toczy.

Sam sekretarz Kennedy uznał kiedyś szczepionkę na Covid-19 za "najbardziej śmiercionośną szczepionkę, jaką kiedykolwiek stworzono".