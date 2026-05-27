Iran otrzymał projekt wstępnych założeń porozumienia z USA - taką informację przekazała w środę irańska telewizja państwowa. Dokument zakłada, że Iran miałby w ciągu miesiąca przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny, a USA wycofałyby swoje siły z okolic Iranu i zniosłyby blokadę morską.

Ważnym punktem porozumienie jest odblokowanie ruchu przez cieśninę Ormuz.

Iran i Oman mają wspólnie zarządzać przepływem przez cieśninę Ormuz.

Jak zaznaczyła irańska telewizja, w projekcie porozumienia nie zostały uwzględnione okręty wojenne, a zarządzanie przepływem przez cieśninę Ormuz kierowane byłoby przez Iran w kooperacji z Omanem.

Telewizja dodała, że jeśli ostateczne porozumienie zostanie zawarte w ciągu 60 dni, ma zostać zaaprobowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w formie wiążącej rezolucji.

Zamknięta cieśnina Ormuz

Iran zamknął cieśninę Ormuz - będącą jedną z najważniejszych dróg transportu ropy i gazu - w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie ataki na ten kraj. Kwestia ponownego otwarcia cieśniny jest jednym z głównych punktów spornych w rozmowach, mających na celu trwałe zakończenie wojny.

W konflikcie obowiązuje obecnie zawieszenie broni.