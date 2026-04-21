Z najnowszego sondażu Reuters/Ipsos wynika, że poziom poparcia dla prezydenta USA Donalda Trumpa utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie 36 proc. Taki sam odsetek Amerykanów popiera ataki na Iran. Badanie ujawnia także rosnące wątpliwości społeczeństwa wobec działań i kondycji prezydenta.

Sekretarz Zdrowia i Opieki Społecznej Robert F. Kennedy, prezydent Donald Trump oraz psotać medialna Joe Rogan

Według badania Reuters/Ipsos, poparcie dla Donalda Trumpa jako prezydenta USA wynosi obecnie 36 proc. To najniższy wynik w trakcie jego drugiej kadencji i taki sam jak miesiąc wcześniej. Najwyższy poziom poparcia - 47 proc. - Trump odnotował tuż po zaprzysiężeniu w styczniu 2025 roku.

Sondaż pokazuje, że 36 proc. ankietowanych popiera amerykańskie ataki na Iran, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do 35 proc. z pierwszej połowy kwietnia. Jedynie 26 proc. respondentów uważa, że operacja w Iranie jest warta ponoszonych kosztów. Co czwarty badany (w tym 6 proc. wyborców demokratów i 57 proc. republikanów) sądzi, że ataki zwiększą bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych.

Badanie ujawnia, że Amerykanie coraz częściej kwestionują temperament Donalda Trumpa, zwłaszcza w kontekście jego ostatnich wypowiedzi dotyczących wojny z Iranem oraz ataków na papieża Leona XIV.

Opinia o "opanowaniu" Trumpa

Zaledwie 26 proc. respondentów uznało prezydenta za "opanowanego". Wśród republikanów tę opinię podziela 53 proc., podczas gdy 46 proc. jest przeciwnego zdania. Wśród demokratów tylko 7 proc. uważa Trumpa za "opanowanego".

Ponadto 51 proc. ankietowanych (w tym 14 proc. republikanów, 54 proc. wyborców niezależnych i 85 proc. demokratów) uważa, że sprawność umysłowa prezydenta pogorszyła się w ciągu ostatniego roku.

Z badania wynika również, że jedynie 16 proc. Amerykanów popiera ewentualne wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO, co w ostatnim czasie sugerował prezydent Trump.