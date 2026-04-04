Siły USA poszukują jednego z członków załogi amerykańskiego myśliwca F-15 strąconego nad Iranem. Zespół ds. bezpieczeństwa narodowego poinformował o tym Donalda Trumpa, który w rozmowie z serwisem Independent skomentował, że "nie jest jeszcze gotów, by ujawnić, jaka będzie odpowiedź USA, jeśli poszukiwanemu oficerowi stanie się krzywda".

Piątek nie był dobrym dniem dla USA, jeśli chodzi o sytuację związaną z konfliktem na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się 28 lutego, gdy Stany Zjednoczone wraz z Izraelem zaatakowły Iran. Łącznie - w wyniku irańskich działań - wczoraj rozbiły się dwa amerykańskie samoloty wojskowe: myśliwiec F-15 i szturmowiec A-10 . Irańskie siły uderzyły też w dwa śmigłowce Black Hawk.

Poszukiwania członka załogi F-15 w Iranie

Dwóch członków załogi katapultowało się, gdy Iran strącił F-15. Pilota uratowały amerykańskie siły specjalne, a poszukiwania oficera systemu uzbrojenia trwają. Koszt myśliwca F-15E Strike Eagle szacowany jest na ok. 31 mln dol.

Po strąceniu F-15 zmobilizowano A-10 do pomocy w misji poszukiwawczej. "Ta maszyna została uderzona przez irańską obronę powietrzną" - przekazała irańska telewizja. Na pokładzie szturmowca był jeden pilot, który zdołał dolecieć do przestrzeni powietrznej Kuwejtu. Tam katapultował się, a samolot się rozbił - przekazało źródło NBC News. Pilot jest bezpieczny. Członkowie załóg dwóch śmigłowców Black Hawk, które brały udział w misji poszukiwawczo-ratowniczej, odnieśli niewielkie obrażenia, ale wszyscy są bezpieczni.

Stacja CBS News podała, że pilot F-15 został uratowany przez dwa śmigłowce amerykańskie. Jeden z nich został trafiony przez Irańczyków, gdy uratowany był na pokładzie. Członkowie załogi zostali ranni. "New York Times" podał, że był to Black Hawk, a maszyna bezpiecznie doleciała do Iraku.

W rozmowie z serwisem Independent prezydent Donald Trump przekazał, że "nie jest jeszcze gotów, by ujawnić, jaka będzie odpowiedź USA, jeśli poszukiwanemu oficerowi stanie się krzywda".

Pentagon: Rannych 365 żołnierzy

Z danych opublikowanych przez Pentagon, czyli Departament Obrony Stanów Zjednoczonych wynika, że 365 żołnierzy USA zostało dotychczas rannych podczas amerykańskiej operacji przeciwko Iranowi "Epicka Furia" . 247 poszkodowanych to żołnierze US Army, 63 marynarki wojennej, 19 piechoty morskiej, a 36 to członkowie sił powietrznych.

Wcześniej Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) podkreśliło, że większość rannych powróciła do służby. Do tej pory podczas wojny z Iranem zginęło 13 amerykańskich żołnierzy, w tym siedmiu w wyniku działań przeciwnika.