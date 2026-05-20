Organizatorzy tegorocznego Roland-Garros oficjalnie ogłosili pulę nagród. Wielkoszlemowy turniej French Open w Paryżu, który odbywa się od 18 maja do 7 czerwca, będzie rekordowy pod względem finansowym. Łączna pula wyniesie 61,723 mln euro, czyli o 9,53 proc. więcej niż rok temu. To wzrost o ponad 5,3 mln euro względem edycji 2025.

Roland-Garros 2026 z rekordową pulą nagród

Największe zmiany dotyczą turniejów kwalifikacyjnych. Pula nagród wzrosła tam aż o 12,9 proc. Organizatorzy podkreślają, że chcą w ten sposób lepiej wspierać tenisistów i tenisistki, którzy często ponoszą wysokie koszty związane z udziałem w zawodach.

Zwycięzcy singla kobiet i mężczyzn otrzymają po 2,8 mln euro. Finaliści zarobią po 1,4 mln euro, a półfinaliści po 750 tys. euro. Nawet zawodnicy, którzy odpadną już w pierwszej rundzie, dostaną po 87 tys. euro.

W grze podwójnej triumfatorzy debla kobiet i mężczyzn otrzymają po 600 tys. euro na parę, natomiast zwycięzcy miksta - 122 tys. euro.

Roland-Garros 2026: Iga Świątek znów w centrum uwagi

Polka triumfowała w Paryżu już cztery razy - w 2020 roku oraz w latach 2022-2024 - i ponownie należy do grona głównych faworytek turnieju.

Przed finałami singla kobiet i mężczyzn zaplanowano specjalną, około sześciominutową ceremonię. Za jej oprawę odpowiada francuski choreograf Benjamin Millepied.

Dyrektorka turnieju Amelie Mauresmo poinformowała również, że po raz pierwszy zawodnicy będą mogli korzystać na korcie z przenośnych urządzeń zbierających dane dotyczące parametrów fizycznych.

Mauresmo odniosła się także do kwestii prywatności tenisistów. Temat wywołały wcześniejsze wypowiedzi Igi Świątek i Coco Gauff podczas Australian Open. Świątek mówiła wtedy, że kamery śledzące zawodników sprawiają, iż czują się "jak zwierzęta w zoo". Z kolei nagranie pokazujące zniszczenie rakiety przez Gauff poza kortem stało się viralem w mediach społecznościowych.

Tenis powinien zachować szacunek dla prywatności i zapewnić zawodnikom przestrzeń odosobnienia - podkreśliła Mauresmo.

Francuzi pozostają również wierni tradycyjnemu sędziowaniu liniowemu. W przeciwieństwie do Wimbledonu i wielu innych dużych turniejów, w Paryżu nadal nie będzie pełnego elektronicznego systemu wywoływania autów.

Nie są w stu procentach niezawodni, ale zdecydowaliśmy się pozostać przy naszym sposobie - powiedziała dyrektorka turnieju.

Mauresmo przyznała jednocześnie, że w przyszłości możliwe jest rozgrywanie meczów kobiet do trzech wygranych setów, podobnie jak u mężczyzn.

Nie da się zmienić formatu z dnia na dzień. Musimy przedyskutować to z zawodniczkami - zaznaczyła.

French Open 2026: Dodatkowe atrakcje dla kibiców

Organizatorzy przygotowali również nowe strefy dla fanów. Obok kortu Simonne-Mathieu powstanie "Jardin des Chefs", czyli ogród szefów kuchni. Codziennie pracować tam będzie 13 francuskich kucharzy serwujących lokalne specjały.

Z kolei na paryskim Placu Concorde, od 3 do 7 czerwca, kibice ponownie będą mogli oglądać mecze transmitowane na wielkim ekranie.

Roland-Garros 2026: Najważniejsze nagrody finansowe

Nagroda w grze pojedynczej:

Zwycięzca singla - 2,8 mln euro

Finalista - 1,4 mln euro

Półfinalista - 750 tys. euro

Ćwierćfinalista - 470 tys. euro

1/8 finału - 285 tys. euro

Trzecia runda - 187 tys. euro

Druga runda - 130 tys. euro

Pierwsza runda - 87 tys. euro

Gra podwójna mężczyzn i kobiet (drużyna)

Zwycięzcy: 600 tys. euro

Finaliści: 300 tys. euro

Półfinaliści: 150 tys. euro

Ćwierćfinaliści: 82 tys. euro

1/8 finału: 45 tys. euro

Druga runda: 29 tys. euro

Pierwsza runda: 19 tys. euro

Gra mieszana (drużynowa)

Zwycięzcy: 122 tys. euro

Finaliści: 61 tys. euro

Półfinaliści: 31 tys. euro

Ćwierćfinaliści: 17,5 tys. euro

Druga runda: 10 tys. euro

Pierwsza runda: 5 tys. euro

Znaczny wzrost popularności tenisa na wózkach inwalidzkich

Roland-Garros kontynuuje także działania związane z tenisem na wózkach inwalidzkich - całkowity budżet wynosi ponad 1 mln euro, co stanowi znaczący wzrost o 14,55 proc.

Tenis na wózkach - gra pojedyncza (na gracza)

Zwycięzca: 68 tys. euro

Finalista: 35 tys. euro

Półfinalista: 24 tys. euro

Ćwierćfinalista: 15 tys. euro

1/8 finału: 11 tys. euro

Quad - Single (na gracza)

Zwycięzca: 68 tys. euro

Finalista: 35 tys. euro

Półfinalista: 24 tys. euro

Ćwierćfinalista: 15 tys. euro

Tenis na wózkach - gra podwójna (według drużyn)

Zwycięzcy: 22 tys. euro

Finaliści: 12 tys. euro

Półfinaliści: 9 tys. euro

Ćwierćfinaliści: 6 tys. euro

Czwórki - Dwójki (według drużyny)