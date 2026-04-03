W piątek po południu w miejscowości Grzmiąca w Zachodniopomorskiem doszło do wybuchu butli z gazem w domu dwurodzinnym. W momencie eksplozji w środku przebywały cztery osoby, dwie z nich trafiły do szpitala. Na miejscu interweniowała straż pożarna.

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy wsi Grzmiąca w województwie zachodniopomorskim.

Jak informuje rzecznik Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. asp. Dariusz Schacht, w piątek około godz. 17 w domu dwurodzinnym doszło do wybuchu butli z gazem.

Wiadomo, że w momencie eksplozji w środku przebywały cztery osoby. W wyniku wybuchu dwie osoby odniosły obrażenia i zostały przetransportowane do szpitala - przekazał RMF FM strażak. Dodał, że pozostała dwójka została ewakuowana przez straż pożarną.

Podkreślił także, że wybuch spowodował naruszenie konstrukcji budynku. Teraz jego stan oceni nadzór budowlany, który następnie podejmie decyzje o tym, czy mieszkańcy będą mogli tam wrócić.

Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej.