​Biały Dom ujawnił w piątek, że zwróci się do Kongresu o zgodę na przeznaczenie ok. 1,5 bln dolarów na cele obronne w roku fiskalnym 2027. Media podkreślają, że byłby to "największy budżet na cele militarne we współczesnej historii". Jednocześnie zaproponowano cięcia w programach spoza sektora obronnego.

Prezydent USA chce ograniczyć wydatki m.in. na administrację małych firm, National Science Foundation i Agencję Ochrony Środowiska.

Z przedstawionego w piątek projektu wynika, że prezydent chce wydawać duże sumy na wojsko, jednocześnie wprowadzając oszczędności w pozostałej części budżetu federalnego.

Przewidziane w propozycji Białego Domu wydatki obronne sięgają kwoty 1,5 bln dolarów, czyli o 42 proc. więcej niż w roku fiskalnym 2026. Wniosek przewiduje 1,1 bln dolarów dla Pentagonu oraz 350 mld dolarów m.in. na krytycznie ważne uzbrojenie i wysiłki mające na celu rozbudowę przemysłu obronnego.

Pentagon wnioskuje o zakup 34 okrętów, w tym nowych pancerników typu Trump oraz nowych fregat. Wniosek obejmuje również środki na budowę systemu obrony powietrznej Złota Kopuła.

Prezydent zapowiadał, że będzie wnioskował o taką sumę już w styczniu, czyli przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi.

Drastyczne cięcia w budżecie

Jednocześnie Trump chce, by wydatki na cele niemilitarne spadły o ok. 10 proc. Administracja wnioskuje o cięcia w wysokości 73 mld dolarów w resortach krajowych, które miałyby dotknąć m.in. programów dotyczących różnorodności i inkluzywności. Największe cięcia miałyby objąć administrację ds. małych przedsiębiorstw (spadek o ok. 67 proc.), National Science Foundation (o ok. 55 proc.) i Agencję Ochrony Środowiska (ok. 52 proc.).

"Oszczędności osiągnięto poprzez redukcję lub eliminację programów, które są przesadzone i zbędne, a także poprzez przywrócenie odpowiedzialności stanom i samorządom lokalnym w ręce ich odpowiednich rządów" - podaje nota informacyjna Białego Domu.

Budżet Trumpa musi zaakceptować Kongres. W ostatnim czasie w związku z brakiem porozumienia w sprawie finansowania między Republikanami i Demokratami doszło do najdłuższego shutdownu (paraliżu) agencji rządowych w historii.

