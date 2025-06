65 polskich obywateli ewakuowanych z Izraela przez Jordanię jest już w Polsce - poinformował w czwartek wieczorem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zespół, który zbierze się w piątek w resorcie spraw zagranicznych, oceni czy istnieje potrzeba wysłania kolejnego samolotu na Bliski Wschód do ewakuacji Polaków.

Tak wyglądała ewakuacja cywilów w mieście Ramat Gan w pobliżu Tel Awiwu po irańskim ataku. / GIL COHEN-MAGEN/AFP/East News / East News

Samolot polskich sił powietrznych B-737 przetransportował naszych rodaków z Ammanu. W operacji pomagali żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonujący w Jordanii.

"Nasi rodacy ewakuowani z Izraela przez Jordanię już w Polsce. Gratuluję żołnierzom sprawnej i bezpiecznej operacji. Siły Zbrojne RP we współpracy z MSZ przeprowadziły ewakuację 65 polskich obywateli. Samolot naszych sił powietrznych B-737 przetransportował rodaków z Ammanu. W operacji pomagali żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonujący w Jordanii" - napisał na platformie X szef MON.

Zapewnił, że Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do realizacji kolejnych zadań.

Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Izraela w związku z konfliktem izraelsko-irańskim wylądowała w Warszawie w środę rano. Z Izraela w konwoju lądowym dotarli oni do Egiptu, a stamtąd samolotem do kraju. Na pokładzie samolotu, który wylądował w Warszawie przyleciały 154 osoby, z czego 130 obywateli polskich. Pozostałe osoby to obywatele Niemiec, Austrii, Francji i Ukrainy.

Natomiast w czwartek rano do Polski przyleciała samolotem rejsowym grupa osób, które opuściły Teheran. Grupa 13 polskich obywateli opuszczająca Iran nad ranem wyleciała z Baku w Azerbejdżanie.

Zespół, który zbierze się w piątek w resorcie spraw zagranicznych, oceni czy istnieje potrzeba wysłania kolejnego samolotu Bliski Wschód do ewakuacji Polaków