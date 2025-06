W Genewie w piątek minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Aragczi, spotka się z szefami dyplomacji Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i UE. Poinformowała o tym właśnie irańska agencja IRNA, cytowana przez AFP. Tematem rozmów ma być irański program nuklearny.

Paryż, 19 czerwca 2025, spotkanie przedstawicieli europejskich państw ws. negocjacji dotyczących konfliktu Izrael-Iran / JULIEN DE ROSA/AFP/East News / East News

Minister spraw zagranicznych Iranu potwierdził rozmowy z UE, które odbędą się w piątek w Genewie - z udziałem ministrów Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Głównym celem spotkania jest zapewnienie, że irański program nuklearny będzie wykorzystywany tylko do celów cywilnych.

Prezydent Francji Emmanuel Macron chce, by europejscy partnerzy przygotowali inicjatywę deeskalującą konflikt między Izraelem a Iranem.

Po rozmowach w Genewie irański minister uda się do Stambułu na szczyt Organizacji Współpracy Islamskiej, gdzie Turcja wezwie muzułmańskie kraje do jedności.

Szef dyplomacji Iranu potwierdził tym samym doniesienia Reutersa, który w środę podał, że ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii - Johann Wadephul, Jean-Noel Barrot i David Lammy - w piątek spotkają się najpierw z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas w konsulacie RFN w Genewie, a następnie wspólnie podejmą rozmowy z Aragczim. Według agencji spotkanie odbędzie się na prośbę państw europejskich.

Celem rozmów, które - według niemieckich źródeł dyplomatycznych - będą koordynowane przez USA, ma być sprawienie, by Teheran wykorzystywał swój program nuklearny wyłącznie do celów cywilnych.

Liderzy UE i nie tylko wzywają do rozmów

Pałac Elizejski poinformował, że prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił się do Barrota z prośbą o przygotowanie w najbliższych dniach wraz z partnerami europejskimi inicjatywy, która doprowadziłaby do zakończenia konfliktu zbrojnego Izraela z Iranem. W komunikacie nawiązano do wypowiedzi Macrona ze szczytu G7 w Kanadzie, gdzie zaznaczył, że rozwiązanie problemu programu nuklearnego i balistycznego Iranu może nastąpić jedynie przez negocjacje.

"Po spotkaniu w Genewie Aragczi uda się do Stambułu, gdzie weźmie udział w sobotę w otwarciu szczytu Organizacji Współpracy Islamskiej" - podał portal Times of Israel, powołując się na źródło w tureckim MSZ. Ta organizacja - skupiająca 57 państw - pełni funkcję forum politycznego i dyplomatycznego dla krajów muzułmańskich.

Podczas tego wydarzenia szef dyplomacji Turcji Hakan Fidan ma wezwać kraje muzułmańskie do zjednoczenia się w obliczu "destabilizujących działań" na Bliskim Wschodzie. Przemówienie ma również wygłosić turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan.

Izrael i Iran na krawędzi

Izrael rozpoczął w piątek, 13 czerwca, zmasowane ataki na Iran, twierdząc, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Uderzono w jednostki wojskowe, naukowe oraz miejsca zamieszkania przywódców, a także naukowców pracujących nad skonstruowaniem bomby atomowej. Zabito m.in. kilku irańskich inżynierów.

Iran nazwał atak "deklaracją wojny" i odpowiedział nalotami z użyciem rakiet balistycznych na Izrael.

Według ostatnich oficjalnych danych z niedzieli w izraelskich atakach na Iran zginęły dotąd 224 osoby, a 1277 rannych zostało hospitalizowanych, z kolei w irańskich uderzeniach na Izrael śmierć poniosło 24 mieszkańców tego kraju.