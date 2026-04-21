Izraelskie Siły Obronne (IDF) informują o rezultatach dochodzenia związanego z bulwersującym incydentem, w trakcie którego izraelski żołnierz niszczył młotem figurę Jezusa w południowym Libanie. Wobec wojskowego, a także żołnierza, który fotografował zdarzenie, wyciągnięto konsekwencje służbowe.

Żołnierze IDF zniszczyli posąg Jezusa. Surowa kara / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Do zdarzenia doszło podczas działań IDF w rejonie wioski Debel. Jak ustalono, jeden z żołnierzy zniszczył chrześcijański symbol religijny, a drugi uwiecznił ten akt na zdjęciu. Na miejscu obecnych było jeszcze sześciu żołnierzy, którzy nie podjęli żadnych działań, by powstrzymać incydent ani nie zgłosili go przełożonym.

Wewnętrzne dochodzenie wykazało, że zachowanie żołnierzy było całkowicie sprzeczne z rozkazami i wartościami IDF. Dowództwo izraelskiej armii wyraziło głęboki żal z powodu incydentu, podkreślając, że działania IDF w Libanie są wymierzone wyłącznie w organizację terrorystyczną Hezbollah oraz inne ugrupowania terrorystyczne, a nie w ludność cywilną czy symbole religijne.

Surowa kara dla dwóch żołnierzy

W związku z ustaleniami śledztwa żołnierz, który zniszczył symbol, oraz ten, który wykonał zdjęcie, zostali usunięci z jednostek bojowych i skazani na 30 dni aresztu wojskowego. Pozostali żołnierze obecni na miejscu zostali wezwani na rozmowy wyjaśniające, po których zapadną dalsze decyzje dyscyplinarne.

IDF poinformowało, że od momentu zgłoszenia incydentu współpracuje z lokalną społecznością w celu odtworzenia zniszczonego posągu. Przed wejściem na teren działań żołnierzom przypomniano o zasadach postępowania wobec obiektów i symboli religijnych, a po incydencie procedury te zostaną ponownie wzmocnione.

Wyniki śledztwa zostały przedstawione Szefowi Sztabu Generalnego oraz Dowódcy Północnego Okręgu. Szef Sztabu Generalnego stanowczo potępił incydent, określając go jako niedopuszczalne zachowanie i moralną porażkę, która stoi w sprzeczności z wartościami IDF i oczekiwanym standardem postępowania żołnierzy.

Do bulwersującego zdarzenia doszło podczas operacji IDF przeciwko infrastrukturze bojowników Hezbollahu w południowym Libanie. Na zdjęciu, które obiegło media społecznościowe, widać żołnierza izraelskiej armii niszczącego młotem posąg Jezusa.