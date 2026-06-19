Europejska Agencja Środowiska w tym tygodniu opublikowała wyniki corocznego badania jakości wody w kąpieliskach znajdujących się w Unii Europejskiej. Choć dostępność do zbiorników ze świetną jakością wody we Wspólnocie jest ogólnie wysoka, to dane z Polski nie wyglądają zbyt dobrze, co może martwić przed startem wakacji.

Grecja znalazła się na drugim miejscu zestawienia dotyczącego jakości wody w kąpieliskach / Shutterstock

Oceny zawarte w raporcie opierają się na badaniach 22 200 kąpielisk w całej Europie, które zgłoszono do EEA (European Environment Agency) w ubiegłym roku. Sam dokument został opublikowany 16 czerwca 2026 r.

Gdzie znajdziesz najlepsze kąpieliska w Europie?

Z raportu dla całej Wspólnoty wypływają optymistyczne wnioski. Jakość wody w 85 proc. europejskich kąpielisk oceniono za "doskonałą". Co ważne, że 96 proc. wszystkich monitorowanych kąpielisk w UE spełniło minimalne standardy. Tylko 1,5 proc. oceniono jako "słabe" jakościowo.

Najwyższy odsetek kąpielisk o doskonałej jakości wody w całej Unii Europejskiej znajduje się na Cyprze. Tam najwyższą ocenę otrzymało 100 proc. zbiorników. Tylko nieco gorzej jest w Grecji (97,1 proc.), Bułgarii (96,9 proc.) i Austrii (96,5 proc.).

Z danych EEA wynika, że jakość wód przybrzeżnych przeznaczonych do kąpieli jest ogólnie lepsza niż w przypadku rzek i jezior. W 2025 roku aż 88 procent kąpielisk nadmorskich w UE zostało sklasyfikowanych jako "doskonałe", podczas gdy wśród kąpielisk śródlądowych - w rzekach i jeziorach - ten odsetek wyniósł 78 procent.

EEA przygotowała też mapę, która pozwala sprawdzić, gdzie w Europie można bezpiecznie korzystać z kąpielisk. Eksperci analizują przede wszystkim obecność bakterii, które mogą powodować poważne choroby, dzięki czemu raport wskazuje najbezpieczniejsze miejsca do wypoczynku nad wodą.

Odsetek "doskonałej" jakości wody w kąpieliskach / European Environment Agency /

Kąpieliska w Polsce. Jak oceniono ich jakość?

Polskie kąpieliska znajdują się niemal na końcu. Tylko w 58,7 proc. badanych zbiorników jakość wody uznano za "doskonałą". Gorzej jest tylko w Estonii (56,9 proc.).

Słabo wypadają też Węgry, gdzie 64 proc. kąpielisk uzyskało ocenę "doskonałą".

Choć liczba kąpielisk o złej jakości w Unii Europejskiej ustabilizowała się w ostatnich latach, wciąż występują miejsca, gdzie jakość wody pozostaje niezadowalająca. Problemy te najczęściej dotyczą obszarów narażonych na krótkotrwałe zanieczyszczenia, które pojawiają się zwłaszcza podczas intensywnych opadów deszczu. W takich sytuacjach systemy oczyszczania ścieków nie są w stanie poradzić sobie z nadmiarem wody, co prowadzi do zrzutu nieoczyszczonych ścieków do zbiorników wodnych.

W 2025 roku w trzech krajach UE odsetek kąpielisk sklasyfikowanych jako złej jakości przekroczył 3 proc. W Estonii dotyczyło to trzech kąpielisk, co stanowiło 4,6 proc. wszystkich miejsc w kraju. W Holandii 31 kąpielisk (4,1 proc.) uznano za złej jakości, a we Francji - 112 kąpielisk (3,3 proc.).

/ European Environment Agency /

Trwałe zakazy kąpieli w najgorszych miejscach

Kąpieliska, które przez co najmniej pięć kolejnych lat były klasyfikowane jako złej jakości, muszą być objęte trwałym zakazem kąpieli lub zaleceniem powstrzymania się od kąpieli. W latach 2020-2024 w UE-27 aż 57 kąpielisk spełniało ten warunek: 34 we Włoszech, 16 we Francji, trzy w Hiszpanii, dwa w Szwecji oraz po jednym w Estonii i Portugalii. Do 2025 roku tylko cztery z tych miejsc poprawiły jakość wody do co najmniej wystarczającego poziomu.

Eksperci podkreślają, że wysoka jakość wód kąpieliskowych to efekt wieloletnich działań i inwestycji w ochronę środowiska. Dyrektywa o kąpieliskach oraz inne unijne przepisy przyczyniły się do poprawy monitoringu, zarządzania oraz oczyszczania ścieków. Doskonała jakość europejskich wód kąpieliskowych jest efektem trwałego wpływu prawa UE - stwierdziła Jessika Roswall, komisarz ds. środowiska.