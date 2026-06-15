Ambasada RP w Izraelu informuje o niepokojących przejawach wrogości wobec Nowego Domu Polskiego w Jerozolimie. Stanowią "zagrożenie dla ludzi i mienia" - ocenia placówka dyplomatyczna, apelując do władz o wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych.

Ambasada RP poinformowała o kolejnym ataku na Nowy Dom Polski w Jerozolimie / Ambasada RP w Izraelu /

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Polska placówka dyplomatyczna w Izraelu opublikowała w poniedziałek fotografie, przedstawiające fragmenty rozbitych butelek przed Nowym Domem Polskim. Ambasada alarmuje także, że w ostatnich tygodniach nasiliły się przypadki nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych.

"Powtarzające się nękanie polskich sióstr zakonnych w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie w ostatnich tygodniach jest niedopuszczalne; zagraża ludziom i mieniu. Osoby odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Skuteczna prewencja jest koniecznością" - napisano w komunikacie.