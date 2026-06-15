Ambasada RP w Izraelu informuje o niepokojących przejawach wrogości wobec Nowego Domu Polskiego w Jerozolimie. Stanowią "zagrożenie dla ludzi i mienia" - ocenia placówka dyplomatyczna, apelując do władz o wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Polska placówka dyplomatyczna w Izraelu opublikowała w poniedziałek fotografie, przedstawiające fragmenty rozbitych butelek przed Nowym Domem Polskim. Ambasada alarmuje także, że w ostatnich tygodniach nasiliły się przypadki nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych.

"Powtarzające się nękanie polskich sióstr zakonnych w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie w ostatnich tygodniach jest niedopuszczalne; zagraża ludziom i mieniu. Osoby odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Skuteczna prewencja jest koniecznością" - napisano w komunikacie.

To nie pierwszy przypadek

Nowy Dom Polski to znajdujący się w jerozolimskiej dzielnicy Me'a Sze'arim klasztor sióstr elżbietanek, który służy także jako dom pielgrzyma. Klasztor został oddany do użytku i poświęcony w grudniu 1941 r., choć obecność sióstr elżbietanek w Jerozolimie sięga 1931 r. Me'a Sze'arim to jedna z najstarszych dzielnic żydowskich w mieście, zamieszkana głównie przez ortodoksyjnych Żydów, a sam klasztor jest otoczony przez domy zamieszkane przez ortodoksów.

O napiętej sytuacji wokół klasztoru informowano od lat. Latem 2023 r., gdy takie incydenty się nasiliły, przełożona klasztoru w rozmowie z PAP mówiła, że plucie i wyzwiska są niemal codziennością. Opowiadała też o wyrzucaniu na teren klasztoru śmieci z sąsiednich posesji, rzucaniu w budynek butelkami, kamieniami i zepsutymi produktami spożywczymi oraz obrzucaniu przybywających pielgrzymów workami wypełnionymi wodą.

Zobacz również:

Atak na polski kościół w Jerozolimie. Jest reakcja MSZ
Atak na polski kościół w Jerozolimie. Jest reakcja MSZ