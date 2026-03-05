"Czekamy na nich" - powiedział dziś szef MSZ Iranu Abbas Aragczi pytany o to, czy Irańczycy zdołaliby odeprzeć potencjalną operację lądową sił USA. Aragczi odrzucił też wszelkie negocjacje z Waszyngtonem i przekazał, że Teheran nie zwracał się do nikogo z prośbą o zawieszenie broni. Śledź naszą relację z wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

19:11

Opanowano pożar głównej rafinerii Bahrajnu, który spowodował atak Iranu. "Celem był obiekt w (strefie przemysłowej) Maameer" - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu w komunikacie na X.

Narodowe Centrum Łączności powiadomiło, że rafineria nie przerwała pracy.

18:55

Jesteśmy przekonani, że możemy im się przeciwstawić i to byłaby ogromna katastrofa dla nich - przekazał szef dyplomacji Iranu w rozmowie z NBC News. 

Nie prosiliśmy o zawieszenie broni nawet ostatnim razem. Poprzednim razem to Izrael poprosił o wstrzymanie ognia. Poprosili o bezwarunkowe zawieszenie broni po 12 dniach naszego sprzeciwu wobec ich agresji - dodał, odnosząc się do ubiegłorocznej 12-dniowej wojny Izraela z Iranem, w którą włączyły się USA.

Aragczi, który przed rozpoczęciem wojny brał udział w negocjacjach z USA stwierdził, że Iran "nie ma żadnego pozytywnego doświadczenia, jeśli chodzi o negocjowanie z USA". Zwłaszcza z tą administracją. Negocjowaliśmy dwa razy, w ubiegłym roku i w tym, i zaatakowali nas w środku negocjacji - przyznał.

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył wysłania do Iranu amerykańskich sił lądowych, "jeśli będzie to konieczne".

18:40

Do wojny na Bliskim Wschodzie przyłączyli się Kurdowie, którzy rozpoczęli lądową operację wojskową na terytorium Iranu. Te zbrojne ugrupowania stacjonujące dotychczas w Iraku wkroczyły do północno-zachodnich prowincji kraju. Sytuację skomentował Donald Trump, który wyraził poparcie dla tych operacji. Myślę, że to wspaniałe, że chcą to zrobić - ocenił prezydent USA w rozmowie z Reutersem. 

Na pytanie, czy Stany Zjednoczone zapewnią lub zaoferowały osłonę powietrzną dla ofensywy kurdyjskiej, Trump odpowiedział - Nie mogę tego powiedzieć.

18:06

Turcja przygotowuje się na potencjalny napływ uchodźców z sąsiedniego Iranu, ponieważ wojna na Bliskim Wschodzie wkroczyła już w swój szósty dzień - powiedział szef MSW Turcji Mustafa Ciftci, cytowany w czwartek przez dziennik "Hurriyet".

Ministerstwo spraw wewnętrznych przygotowało trzy scenariusze na wypadek ewentualnej fali uchodźczej - powiedział Ciftci.

W pierwszym scenariuszu każdy potencjalny ruch migracyjny zostałby opanowany po stronie irańskiej. Drugi scenariusz przewiduje utworzenie stref buforowych wzdłuż granicy w celu powstrzymania ruchu, jeśli nie uda się tego zrobić wcześniej. W trzecim, "scenariuszu ostatniej deski ratunku", uchodźcy zostaliby wpuszczeni do Turcji i zakwaterowani w kontrolowanych warunkach - wyjaśnił turecki minister.

Poinformował, że Ankara przygotowuje się obecnie do przyjęcia 90 tys. osób w tymczasowych ośrodkach zakwaterowania i namiotach w różnych częściach kraju.

17:27

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że wybór kolejnego przywódcy Iranu powinien się odbyć z jego udziałem. Syn Chameneiego jest dla mnie nie do przyjęcia. Chcemy kogoś, kto przywróci harmonię i pokój Iranowi - powiedział Trump w rozmiwe z agencją Axios.

Muszę być zaangażowany w tę nominację, tak jak w przypadku Wenezueli - dodał.

16:42

Wojska irańskie zaatakowały w czwartek dronami bazę USA w Irbilu w irackim Kurdystanie - poinformowała irańska telewizja. Nie ma doniesień o ofiarach czy stratach materialnych.

Baza w Irbilu jest jednym z największych obiektów wojskowych USA w regionie i wielokrotnie była już atakowana przez szyickie bojówki.

16:35

Do końca środy, do Polski przyleciało 11 samolotów, łącznie z Bliskiego Wschodu wróciło 2263 pasażerów - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Rzecznik przekazał też, że na lotnisku w stolicy Omanu - Maskacie - trwa właśnie boarding pasażerów, którzy potrzebują wsparcia medycznego. Wewiór przekazał, że jest to 110 osób, które w czwartek opuszczą Oman i powinny jeszcze w czwartek, w nocy wylądować w Warszawie. Do kraju wrócą oni dwoma samolotami Sił Powietrznych RP. 

Podkreślił, że na ten moment na terytorium Izraela jest jeszcze "kilku, kilkunastu" polskich obywateli, którzy chcą opuścić ten kraj. Dodał, że w Libanie i Jordanii nie ma już Polaków, którzy wyrażają chęć opuszczenia tych państw.

16:25

WHO potwierdziła 13 ataków na służbę zdrowia w Iranie i jeden w Libanie - powiedział na konferencji prasowej szef organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus. W atakach na terytorium rannych zostało co najmniej 25 osób, niewielkim uszkodzeniom uległo kilka szpitali i innych placówek medycznych.

W wojnie przeciw Iranowi, którą Izrael i USA rozpoczęły w sobotę, zginęło już - według irańskich źródeł - co najmniej 1230 osób. Kilkadziesiąt ofiar - według libańskich danych - pochłonęły izraelskie ataki na południową część tego kraju, w której stacjonuje sprzymierzone z Iranem terrorystyczne ugrupowanie Hezbollah.

16:23

Nowy osiągający prędkość ponad 510 km na godzinę dron może - w opinii branżowego portalu ArmyrRecognition z siedzibą w Belgii - poważnie skomplikować działania obrony powietrznej Izraela, Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z Bliskiego Wschodu.

Atutem nowych dronów jest nie tylko prędkość, ale również pułap sięgający ponad 9 km i możliwość przenoszenia głowic ważących 30 kg.

16:16

Ministrowie spraw zagranicznych krajów UE oraz państw Zatoki we wspólnym oświadczeniu potępili ataki Iranu na kraje Zatoki Perskiej i wezwali Teheran do natychmiastowego zaprzestania wrogich działań. Zgodzili się, że zaatakowane państwa mają prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu obrony.

W czwartek doszło do spotkania online unijnych ministrów spraw zagranicznych oraz szefów dyplomacji państw Rady Współpracy Zatoki. W jej skład wchodzą: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Ministrowie uzgodnili wspólne oświadczenie, w którym określili ataki Iranu przeprowadzane na sąsiednie kraje leżące nad Zatoką Perską jako "nieuzasadnione".

15:50

W obliczu ataków Iranu na sojusznicze kraje Zatoki Perskiej Wielka Brytania wyśle dodatkowe siły do tego regionu i do wschodniej części Morza Śródziemnego: cztery dodatkowe myśliwce Typhoon do Kataru oraz śmigłowce i sprzęt do zwalczania dronów na Cypr - ogłosił w czwartek premier Keir Starmer.

15:13

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że od początku działań zbrojnych w Iranie do środy, do Polski przyleciało 11 samolotów. W sumie z Bliskiego Wschodu wróciło 2263 pasażerów. Oszacował też, że Zjednoczone Emiraty Arabskie może dziennie opuszczać do 40 tysięcy turystów.

15:12

Prezydent autonomicznego Kurdystanu w Iraku Neczirwan Barzani zapewnił w czwartek, że "nie będzie angażował się w żaden konflikt ani eskalację militarną" w regonie - przekazał kurdyjski portal Rudaw. Wcześniej tego dnia w mediach pojawiły się doniesienia, że Kurdowie rozpoczęli ofensywę w sąsiednim Iranie.

Potwierdzamy, że Region Kurdystanu będzie konsekwentnie trwał jako kamień węgielny pokoju i nie będzie angażował się w żaden konflikt ani eskalację militarną, które zagrażałyby życiu i bezpieczeństwu naszego narodu - zadeklarował prezydent Barzani.

14:52

Francja zezwoliła amerykańskim samolotom wsparcia na tymczasowe korzystanie z bazy Istres na południowym wschodzie kraju - przekazał w czwartek francuski Sztab Generalny, podkreślając, że otrzymał zapewnienie, że samoloty te nie będą brały udziału w amerykańskich operacjach w Iranie. 

"Amerykańskie samoloty zapewniające wsparcie operacji (nie samoloty bojowe) zostały zaakceptowane w bazie lotniczej w Istres we Francji. (...) Biorąc pod uwagę kontekst, Francja zażądała, aby nie brały one udziału w żaden sposób w operacjach prowadzonych przez Stany Zjednoczone w Iranie, ale służyły wyłącznie do wsparcia obrony naszych partnerów w regionie. Uzyskaliśmy pełne gwarancje w tej sprawie" - powiadomił francuski Sztab Generalny w oświadczeniu.

14:50

Jeśli działania zbrojne USA i Izraela podjęte przeciwko Iranowi nie przedłużą się powyżej 4-6 tygodni, ich wpływ na światową gospodarkę powinien być umiarkowany - wynika z raportu Allianz Trade. Eksperci przypomnieli, że przez Cieśninę Ormuz przepływa 30 proc. światowych węglowodorów. 

W ocenie ekspertów Allianz Trade przedłużająca się wojna w Zatoce Perskiej może spowodować powrót szoku inflacyjnego podobnego do tego z 2022 roku, jednak spodziewają się oni stosunkowo krótkotrwałej eskalacji, a co za tym idzie ograniczonych konsekwencji konfliktu dla globalnego PKB i inflacji.

14:44

Rząd Libanu wprowadził w czwartek całkowity zakaz działalności na terytorium kraju irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) - poinformowała agencja AFP. Armia Izraela ostrzegła tymczasem przed atakiem na południowe przedmieścia stolicy Libanu - Bejrutu i wezwała do ewakuacji.

Ministerstwo informacji Libanu przekazało, że zgodnie z wprowadzonymi w czwartek w życie przepisami sama obecność na terytorium kraju członków IRGC będzie podstawą do aresztowania. Zapowiedziano też deportację do Iranu wszystkich osób, które należą do tej organizacji.

14:42

Dyplomaci i pracownicy ambasad w dzielnicy dyplomatycznej Al Safarat w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, otrzymali nakaz schronienia się z powodu potencjalnego zagrożenia - podała w czwartek agencja Reutera, powołując się na źródła. 

Agencja uzyskała informacje od trzech osób, których nakaz dotyczy bezpośrednio. Jak podkreślono, osoby te nie miały wiedzy o dalszym rozwoju sytuacji. Reuters poinformował, że na północ od Rijadu zaobserwowano dym.

14:25

Władze Sri Lanki starają się "ochronić życie" osób, znajdujących się na pokładzie drugiego okrętu irańskiej marynarki wojennej - oświadczył w czwartek rzecznik rządu Nalinda Jayatissa. Poprzedniego dnia u wybrzeżu wyspy 87 marynarzy irańskiej fregaty zginęło w ataku amerykańskiego okrętu podwodnego. 

Rzecznik poinformował parlament, że władze reagują na obecność irańskiego okrętu, znajdującego się w wyłącznej strefie ekonomicznej Sri Lanki poza jej granicami morskimi. Prezydent, przedstawiciele resortu obrony i wszyscy inni właściwi urzędnicy są świadomi sytuacji i zajmujemy się tą sprawą - powiedział

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić ludzkie życie - dodał.

14:24

Polscy obywatele, którzy mają wrócić do kraju specjalnym lotem medycznym, bezpiecznie przekroczyli granicę emiracko-omańską i są już w Omanie - poinformował w czwartek rano rzecznik MSZ Maciej Wewiór. 

Jak zaznaczył, wkrótce przy wsparciu Wojska Polskiego wyruszą oni w dalszą drogę do domu.

"O 5.40 czasu lokalnego z Dubaju wyruszyły 3 autokary z naszymi obywatelami, którzy wrócą do kraju specjalnym lotem medycznym. Pod opieką polskiej służby konsularnej bezpiecznie przekroczyli granicę emiracko-omańską i są już w Omanie. Wkrótce przy wsparciu Wojska Polskiego wyruszą w dalszą drogę do domu" - przekazał Wewiór na platformie X.

14:22

Po raz pierwszy od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie doszło do ataku Irańczyków na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Iraku - podały w czwartek źródła w irackich służbach bezpieczeństwa. 

Irańska zdalnie sterowana łódź z materiałami wybuchowymi uszkodziła tankowiec Sonangol Namibe, pływający pod banderą Bahamów.

Firma Sonagol Marine Services poinformowała, że kadłub tankowca Sonangol Namibe, pływającego pod banderą Bahamów, został uszkodzony w nocy ze środy na czwartek w wyniku uderzenia podczas postoju w pobliżu irackiego portu Chor al-Zubair.

14:07

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ogłosił postawienie sił zbrojnych w stan gotowości po ataku irańskich dronów na lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - poinformowała w czwartek państwowa agencja informacyjna Azertac. 

Nasze siły zbrojne, ministerstwo obrony (...) i inne siły specjalne zostały postawione w stan pełnej gotowości mobilizacyjnej na poziomie pierwszym i muszą być gotowe do przeprowadzenia każdej operacji - powiedział Alijew po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa.

14:06

Przywódcy Francji, Włoch i Grecji uzgodnili współpracę w celu zapewnienia swobody żeglugi na Morzu Czerwonym i koordynację przy wysyłaniu zasobów wojskowych na Cypr - podała w czwartek agencja Reutera, cytując anonimowe źródło francuskie. 

Według tego źródła prezydent Francji Emmanuel Macron omówił te kwestie z premierką Włoch Giorgią Meloni i premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem.

14:05

Kraje Unii Europejskiej "wcześniej czy później zapłacą cenę", jeśli będą milczeć w sprawie amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran - przekazał rzecznik MSZ Iranu Esmail Bagei w czwartkowym wywiadzie dla hiszpańskiej państwowej telewizji TVE. 

Dodał, że jeśli Europa będzie milczeć w obliczu tego naruszenia prawa międzynarodowego, wszystkie kraje wcześniej czy później zapłacą za to cenę. 

Żadne państwo członkowskie ONZ nie może pozostać obojętne (wobec amerykańskiego ataku na Iran) - powiedział rzecznik.

13:55

Amerykańskie ataki na Iran to m.in. element walki Donalda Trumpa o Izbę Reprezentantów oraz próba ograniczenia wpływów Chin. Paradoksalnie sukces Trumpa w Iranie może mu zaszkodzić w Ameryce - powiedział PAP dr Przemysław Piotr Damski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dr Przemysław Piotr Damski, który jest adiunktem w Katedrze Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego i specjalistą ds. amerykańskich, podkreślił, że w jego ocenie Stany Zjednoczone działaniami w Iranie starają się nie dopuścić do rozprzestrzeniania się chińskich wpływów, zwłaszcza w tych krajach, które mają dostęp do surowców naturalnych - ropy i gazu, a w dłuższej perspektywie zapewne i metali ziem rzadkich.

13:45

Docierają do resortu sygnały, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i działaniami zbrojnymi władze Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mogą wprowadzać zmiany w systemie wsparcia dla turystów przebywających tam w związku z działaniami zbrojnymi. MSZ pozostaje w kontakcie z ZEA - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

"Jesteśmy wdzięczni władzom ZEA za dotychczasowe wsparcie, w tym pomoc w zapewnieniu zakwaterowania dla naszych obywateli. Docierają do nas sygnały, że w związku z obecną sytuacją władze Dubaju mogą wprowadzać zmiany w systemie wsparcia dla turystów z całego świata przebywających tam w związku z działaniami zbrojnymi" - czytamy w czwartkowym wpisie rzecznika MSZ na platformie X.

13:33

W obliczu eskalacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie udział piłkarskiej reprezentacji Iraku w międzykontynentalnym turnieju barażowym w Meksyku o awans do mistrzostw świata stanął pod dużym znakiem zapytania. Powodem jest chaos komunikacyjny wywołany konfliktem w sąsiednim Iranie, który został zaatakowany w sobotę przez USA i Izrael.

13:25

Do 1230 ofiar śmiertelnych wzrósł dotychczasowy bilans amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, trwających od 28 lutego - podała w czwartek irańska państwowa agencja prasowa Tasnim. 

Dzień wcześniej państwowe media przekazały, że od początku wojny w tym państwie zginęło 1045 osób. Nie wyjaśniono, czy dane te odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do wojskowych.

13:24

Dwóch cywilów ucierpiało w czwartkowym ataku dronowym Iranu na szkołę i lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - podało MSZ w Baku. 

Irańskie wojsko zaprzeczyło, jakoby wystrzeliło drony w stronę Azerbejdżanu - podały irańskie media. Z kolei ministerstwo spraw zagranicznych Azerbejdżanu ze swojej strony wezwało ambasadora Iranu Modżtabę Demirczilu. "Żądamy od Islamskiej Republiki Iranu, aby jak najszybciej przedstawiła wyjaśnienia w tej sprawie, przeprowadziła odpowiednie dochodzenie oraz podjęła pilne działania, które zapewnią, że takie ataki się nie powtórzą" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie MSZ.

13:21

Napięcia na Bliskim Wschodzie mogą zdecydowanie ograniczyć ruch turystyczny do krajów regionu i skłonić część podróżnych do wyboru innych kierunków, w tym Polski - powiedziała PAP wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Wilk-Grzywna.

Oceniła, że sytuacja geopolityczna pozostaje obecnie jednym z kluczowych czynników kształtujących ruch turystyczny. Konflikt na Bliskim Wschodzie wymusił zamknięcie przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych w wielu krajach tego regionu. Zaznaczyła także, że niepokoje mogą zdecydowanie ograniczyć wyjazdy do popularnych destynacji, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska.

13:16

Było dużo napięć w NATO, dyskusji, nawet ogromny konflikt Paryż-Waszyngton. A mimo wszystko, kiedy rozpoczął się ostrzał, obrona przeciwlotnicza i Francuzów, i Brytyjczyków, wszyscy wspierali Amerykanów - ocenił na antenie Radia RMF24 dr Aleksander Olech z portalu Defence24. 

Dodał, że "Bliski Wschód nie powinien być dla nas dominujący" i "należy kontrolować sytuację na Ukrainie, bo to ona jest kluczowa dla Europy".

12:59

Amerykańskie dowództwo dementuje plotki mówiące, że w środę na terenie Iranu rozbił się myśliwiec F-15E sił USA.

12:55

Po zestrzeleniu w czwartek irańskich pocisków nad Abu Zabi, stolicą Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sześć osób narodowości pakistańskiej i nepalskiej zostało ranionych spadającymi odłamkami; obrażenia tych osób nie są poważne - poinformowały lokalne służby prasowe.

Odłamki pocisku spadły na strefę przemysłową, w której zatrudnione były poszkodowane osoby.

12:32

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek, że kontyngentem wojskowym, który udał się na Bliski Wschód w celu ewakuacji polskich obywateli dowodzi gen. Jarosław Chojnacki. Całą operacją zarządza gen. Maciej Klisz.

W użyciu są dwa samoloty Boeing 737, ale w dyspozycji w ramach działań i podjętych przez nas decyzji są dwa (samoloty transportowe) Herkules z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz (samolot transportowy) CASA z 8. bazy w Krakowie - powiedział szef MON.

Jak dodał, do Krakowa pomiędzy godziną 13 a 14 i w podobnym czasie do Warszawy przylecą dwa samoloty z turystami z Dubaju, liniami komercyjnymi.

12:24

Incydent z irańskim pociskiem wystrzelonym w stronę Turcji był poważny i pokazał, że NATO pozostaje czujne - oświadczył w czwartek w rozmowie z agencją Reutera sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte.

Szef NATO podkreślił, że Iran był bliski uzyskania zdolności nuklearnych i rakietowych mogących stanowić zagrożenie także dla Europy. Dodał, że Sojusz popiera działania prezydenta USA Donalda Trumpa wymierzone w irański program nuklearny i rakietowy.

Zaznaczył, że w kontekście irańskiego pocisku wystrzelonego w stronę Turcji "nikt nie mówi o artykule piątym". Artykuł 5 Traktu Północnoatlantyckiego stanowi, że atak na jednego z członków NATO jest atakiem na wszystkie kraje członkowskie.

11:15

Wznowiono ograniczoną liczbę lotów pasażerskich z międzynarodowego lotniska Zajed w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, po okresie zakłóceń spowodowanych wydarzeniami na Bliskim Wschodzie - poinformowało w czwartek Biuro Mediów w Abu Zabi.

Biuro zaapelowało, aby pasażerowie posiadający bilety kontaktowali się z liniami lotniczymi w celu uzyskania najnowszych rozkładów lotów. Zaleca się, aby podróżni udali się na lotnisko dopiero po otrzymaniu szczegółowych wskazówek dotyczących godziny lotu.

Ograniczoną liczbę operacji wznowiono również na innych lotniskach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym w Dubaju, Szardży i Ras al-Chajmie - głównie dla pasażerów z potwierdzonymi rezerwacjami i lotów ewakuacyjnych. W środę lotnisko w emiracie Fudżajra uruchomiło specjalne loty czarterowe do portów lotniczych w krajach Azji i w Turcji.

10:49

MSZ Azerbejdżanu poinformowało w czwartek, że wezwało ambasadora Iranu, aby złożyć stanowczy protest po irańskim ataku na lotnisko i szkołę w należącej do Baku eksklawie. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków odwetowych - dodał resort.

10:08

Iran zaatakował Azerbejdżan. Dron uderzył w lotnisko

10:05

Premier Włoch, informując w czwartek o pomocy wojskowej dla państw Zatoki Perskiej, wskazała, że decyzja podyktowana jest m.in. tym, że w regionie przebywa wielu włoskich obywateli.

Włochy, tak jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy zamierzają wysłać pomoc krajom Zatoki. Mówimy jasno o obronie, obronie przeciwlotniczej, nie tylko dlatego, że są to zaprzyjaźnione państwa, ale i dlatego, że w tym rejonie są dziesiątki tysięcy Włochów i około 2 tys. żołnierzy, których musimy chronić - oświadczyła szefowa włoskiego rządu w wywiadzie dla radia RTL 102.5. A Zatoka Perska jest kluczowa dla dostaw energii - zaznaczyła.

09:43

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował w czwartek o ataku na amerykański tankowiec w północnej części Zatoki Perskiej. W komunikacie tej formacji powiadomiono, że jednostka stanęła w ogniu.

Oświadczenie wyemitowane przez irańską telewizję publiczną nie zawierało wielu szczegółów dotyczących rzekomego ataku - przyznała agencja Associated Press (AP).

Według AP incydent ten może mieć bezpośredni związek z porannym atakiem u wybrzeży Kuwejtu. Według brytyjskiej instytucji United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), na którą powołała się agencja, to właśnie tam doszło do uderzenia na tankowiec.

09:38

W czwartek o godz. 5.35 (godz. 4.35 w Polsce) na lotnisku w Wilnie wylądował czarterowy samolot linii FlyDubai. Na pokładzie samolotu znajdowało się 170 pasażerów, w tym 49 obywateli Litwy, a także obywatele Polski, Estonii, Holandii i innych krajów.

Był to pierwszy lot, którym Litwini powrócili do kraju po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Na pokładzie znajdowały się osoby, które wcześniej miały wykupione bilety powrotne - powiedział w rozmowie z radiem publicznym LRT Darius Buta z Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC).

Ambasada Litwy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przekazała, że linie lotnicze samodzielnie zaprosiły i zarejestrowały pasażerów. Planowane są kolejne takie loty.

09:17

Hamas stracił jednego z przywódców. Zginął w ataku Izraela na Liban

09:00

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone "gorzko pożałują" precedensu, jaki stworzyły, zatapiając poprzedniego dnia irańską fregatę u wybrzeży Sri Lanki.

"Stany Zjednoczone dopuściły się zbrodni na morzu, 2000 mil od wybrzeży Iranu" - napisał Aragczi na serwisie X.

"Fregata Dena, goszcząca u marynarki wojennej Indii, (...) została zaatakowana na wodach międzynarodowych bez ostrzeżenia. Zapamiętajcie moje słowa: Stany Zjednoczone gorzko pożałują precedensu, który stworzyły" - dodał.

W środę co najmniej 87 osób zginęło, 32 odniosły obrażenia, a 61 uważa się za zaginione w wyniku uderzenia amerykańskiego okrętu podwodnego w irański okręt wojenny IRIS Dena z około 180 członkami załogi na pokładzie. Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział na konferencji prasowej, że było to pierwsze zatopienie wrogiej jednostki przez amerykański okręt podwodny za pomocą torpedy od czasów II wojny światowej.

IRIS Dena wracała do Iranu z Indii, gdzie w połowie lutego uczestniczyła w przeglądzie flot wojennych. We wtorek admirał Brad Cooper, stojący na czele Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), przekazał, że od początku operacji przeciwko Iranowi, tj. od 28 lutego, amerykańskie siły zniszczyły 17 irańskich okrętów.

08:39

Pentagon poinformował, że piąty i szósty wojskowy, który zginął w operacji "Epicka furia" to: 45-letni major Jeffrey R. O'Brien i 54-letni chorąży Robert M. Marzan.

07:45

Obalenie reżimu w Iranie za pomocą bombardowań jest teoretycznie możliwe, ale byłoby niezwykle trudne - powiedział PAP Philip Wasielewski, były oficer marines i wieloletni funkcjonariusz CIA. Administracja Trumpa wysyła w tej sprawie sprzeczne sygnały, co nie wróży dobrze Irańczykom - zaznaczył.

07:36

Irańskie siły zbrojne zaprzeczyły w czwartek, jakoby wystrzeliły rakietę balistyczną w kierunku Turcji, i zapewniły, że szanują suwerenność tego państwa - poinformowały irańskie media, na które powołała się agencja Reutera.

Pocisk balistyczny wystrzelony w stronę Turcji. Stanowisko irańskiego wojska

Tureckie ministerstwo obrony poinformowało w środę, że pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu w kierunku tureckiej przestrzeni powietrznej został zniszczony przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Nikt nie ucierpiał.

07:34

W ciągu kolejnych dni z Polski wystartują kolejne samoloty po rodaków na Bliski Wschód - informował w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Szczegóły dopracowuje MON.

Wiceszef MSWiA: Będziemy wysyłać kolejne samoloty na Bliski Wschód

Katarskie linie lotnicze Qatar Airways poinformowały w czwartek w serwisie X, że od czwartku będą prowadzić "ograniczone loty ewakuacyjne" z Maskatu w Omanie i Rijadu w Arabii Saudyjskiej dla podróżnych, którzy wskutek wojny utknęli w krajach Zatoki Perskiej.

Planowane są loty z Omanu do Holandii, Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch, a z Arabii Saudyjskiej do Niemiec - przekazała agencja Reutera, powołując się na komunikat przewoźnika.

07:25

Senat USA odrzucił w środę rezolucję wzywającą prezydenta Donalda Trumpa do zakończenia działań zbrojnych przeciwko Iranowi. To pierwsze głosowanie Kongresu dotyczące tej wojny.

Senat USA zdecydował w sprawie wojny w Iranie

07:24

"Rozpoczynają się działania". Samoloty Sił Powietrznych RP wystartowały

07:00

Samoloty Sił Powietrznych wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu.

06:57

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zagroził w środę atakiem na izraelski ośrodek nuklearny w Dimonie, najważniejszy obiekt tego typu w kraju - przekazała irańska agencja ISNA.

IRGC zagroził, że podejmie tego rodzaju działania, jeśli Izrael i Stany Zjednoczone będą dążyć do zmiany reżimu w Republice Islamskiej. Korpus, cytowany przez portal Iran International, zagroził też w opublikowanym tego dnia oświadczeniu, że w nadchodzących dniach irańskie ataki staną się "bardziej intensywne" i "bardziej rozległe".

Centrum Badań Jądrowych im. Szymona Peresa w pobliżu miasta Dimona na pustyni Negew jest najważniejszym obiektem nuklearnym Izraela, w którym kraj ten - jak się podejrzewa - wyprodukował swoją broń jądrową. Sam Izrael kontynuując politykę "dwuznaczności" - ani nie przyznaje, ani nie zaprzecza, jakoby posiadał broń atomową.

06:54

06:47

Amerykanie przebywający na Bliskim Wschodzie skarżą się na chaos i brak realnej pomocy ze strony władz USA w ewakuacji po rozszerzeniu konfliktu z Iranem. Jak informuje stacja CBS News, może tam przebywać ponad milion obywateli Stanów Zjednoczonych.

Departament Stanu wezwał w poniedziałek Amerykanów do natychmiastowego wyjazdu między innymi z Bahrajnu, Egiptu, Iranu, Iraku, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jemenu. Ze względu na poważne zagrożenie bezpieczeństwa zalecono korzystanie z dostępnych lotów komercyjnych. Według resortu w ostatnich dniach ponad 9 tysięcy Amerykanów powróciło już do kraju, w tym ponad 300 z Izraela.

06:45

Amerykańska marynarka wojenna przygotowuje się do eskortowania tankowców przez strategiczną cieśninę Ormuz. Decyzja zapadnie, gdy tylko pojawi się taka potrzeba - zapowiedział sekretarz energii USA Chris Wright. Obecnie żegluga przez cieśninę została wstrzymana, a sytuacja w regionie pozostaje napięta.

Kryzys w cieśninie Ormuz. USA deklarują gotowość do ochrony żeglugi

06:40

Przedstawiciele irackiego Kurdystanu stanowczo zaprzeczają informacjom o rzekomej ofensywie lądowej Kurdów w Iranie. W czwartek Aziz Ahmad z kancelarii premiera regionu określił te doniesienia jako "ewidentne kłamstwo". Podobne stanowisko zajęły kurdyjskie media, które odrzuciły informacje podane przez amerykańską telewizję Fox News.

Wieści o nowej ofensywie na Iran szybko zdementowane