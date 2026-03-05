W alarmującym tonie włoski minister obrony Guido Crosetto ostrzegł w Senacie przed apokaliptycznymi konsekwencjami obecnej sytuacji geopolitycznej. "Jesteśmy na krawędzi przepaści" - powiedział, odnosząc się do sytuacji w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Premier Giorgia Meloni i szef włoskiego MON Guido Crosetto / Rex Features/East News / East News

Podczas szóstego dnia konfliktu na Bliskim Wschodzie, minister Crosetto wyraził głębokie zaniepokojenie eskalacją działań zbrojnych.

"Sytuacja jest dramatyczna" - stwierdził, dodając, że świat znalazł się na krawędzi przepaści, jakiej nie doświadczył od dziesięcioleci.

Crosetto zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo związane z potencjalnym użyciem taktycznej broni nuklearnej przez Rosję. Wskazał, że w obecnym chaosie międzynarodowym, prezydent Władimir Putin może podjąć decyzje, które w normalnych warunkach byłyby nie do pomyślenia.

Od lat rosyjscy nacjonaliści proszą Putina, by wykorzystał przeciwko Ukrainie taktyczną broń nuklearną, a w epoce takiego chaosu, może mu to umożliwić dokonanie wyboru, jakiego nigdy by nie dokonał w normalnych warunkach - powiedział Crosetto.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, włoski minister zapowiedział podniesienie poziomu gotowości obrony powietrznej i antybalistycznej, współpracując w tym zakresie z sojusznikami z NATO. W obliczu nieprzemyślanych reakcji możemy spodziewać się wszystkiego - przyznał Crosetto.

W sobotę rozpoczęła się operacja sił zbrojnych USA i Izraela przeciwko Iranowi, który w odwecie atakuje kraje Bliskiego Wschodu. W czwartek Iran zaatakował dronami także szkołę i lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie - Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej. Rannych zostało czworo cywilów.



