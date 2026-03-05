Prokuratura w obwodzie kijowskim postawiła obywatelowi RP zarzut nielegalnej sprzedaży dronów pochodzących z pomocy humanitarnej. Według śledczych, Polak fałszował przy tym protokoły przyjęcia i przekazania tej pomocy.

Ukraiński żołnierz z dronem - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

"Zgodnie z ustaleniami śledztwa cudzoziemiec fałszował dokumenty dotyczące przyjęcia i przekazania pomocy humanitarnej. W dokumentach podawał nieprawdziwe informacje o rzekomym przekazaniu mienia jednostce wojskowej Sił Zbrojnych Ukrainy i przekazywał te dokumenty dyrektorowi jednej z fundacji charytatywnych" - napisano w komunikacie prokuratury.

Jak dodali śledczy, w rzeczywistości otrzymaną pomoc humanitarną podejrzany sprzedawał osobom trzecim.

"Podczas kolejnej sprzedaży partii bezzałogowych statków powietrznych, które otrzymano poprzez fundację jako pomoc humanitarna, mężczyzna został zatrzymany zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy" - poinformowała prokuratura.

Obecnie rozpatrywana jest kwestia zastosowania wobec Polaka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.