Maryna Gąsienica-Daniel doznała kontuzji więzadła krzyżowego przedniego w kolanie. To oznacza, że najlepsza polska alpejka w tym sezonie już nie wystartuje.

Maryna Gąsienica-Daniel / Grzegorz Momot / PAP

Gąsienica-Daniel nabawiła się urazu w niedzielę podczas pucharowego supergiganta w Soldeu w Andorze.

O kontuzji poinformowała na portalach społecznościowych.

"Z przykrością informuję, że doznałam kontuzji więzadła krzyżowego przedniego, która zakończyła mój sezon. Doznałam jej w wyniku silnego uderzenia przy lądowaniu po jednym ze skoków podczas zawodów w Andorze. Wciąż próbuję to przetrawić i zaakceptować. To dla mnie nowe wyzwanie, ale jak przy każdym innym wyzwaniu, jestem całkowicie zaangażowana i gotowa ciężko pracować, aby sobie z nim poradzić! Trzymajcie kciuki!" - przekazała.

W tym sezonie Pucharu Świata 32-letnia Maryna Gąsienica-Daniel dwukrotnie zajmowała piąte miejsce w slalomie gigancie (w austriackim Semmering i we włoskim Kronplatz), co jest jej najwyższą lokatą w karierze.