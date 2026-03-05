Trump ogłosił dymisję szefowej resortu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. Sprawowała ona nadzór m.in. nad ICE i Border Patrol. Nową osobą powołaną na to stanowisko jest senator Markwayne Mullin.

Kristi Noem, była gubernator Dakoty Południowej, od początku swojej kadencji w była symbolem bezkompromisowego podejścia do imigracji.

Największa fala krytyki spadła na Noem w styczniu, gdy po śmiertelnych strzałach oddanych przez federalnych agentów imigracyjnych ICE w Minneapolis, natychmiast określiła ofiary - dwóch obywateli USA - mianem "terrorystów krajowych".

Opublikowane później nagrania podważyły tę wersję wydarzeń, co wywołało burzę w mediach i społeczeństwie. W rezultacie administracja Trumpa musiała wycofać się z szeroko zakrojonych akcji imigracyjnych w Minnesocie, a w Kongresie pojawiły się nawet głosy o konieczności impeachmentu Noem.

Noem zlikwidowała m.in. programy tymczasowej ochrony dla obywateli Wenezueli i Haiti, a także ograniczyła liczbę przyznawanych wiz. Jej działania spotkały się z falą pozwów i protestów, a liczba zgonów w ośrodkach detencyjnych osiągnęła najwyższy poziom od dwóch dekad.

Nowy rozdział - senator Mullin przejmuje stery

Od 31 marca 2026 roku Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego pokieruje senator Markwayne Mullin, znany z konserwatywnych poglądów i lojalności wobec prezydenta.