W ciągu kolejnych dni z Polski wystartują kolejne samoloty po rodaków na Bliski Wschód – informował w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Szczegóły dopracowuje MON. Kolejne maszyny wysłane do Omanu, jedynego kraju, do którego można dziś latać, mają odbierać rodziny, a nie tak, jak w czwartek, chorych. Najwięcej Polaków, kilkanaście tysięcy, jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – wskazywał Szczepański. Komentując prezydencki pomysł na SAFE, wątpił w możliwość finansowania programu przez NBP.