Stołeczna policja prowadzi intensywne poszukiwania 18-letniego Mateusza Koczarskiego, mieszkańca Warszawy, podejrzewanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wywoływanie fałszywych alarmów w instytucjach państwowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała za nim list gończy. Mundurowi apelują do mieszkańców stolicy i okolic o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.

Policja poszukuje 18-latka (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak informują funkcjonariusze, mężczyzna działał w grupie, która specjalizowała się w wywoływaniu fałszywych alarmów, paraliżując tym samym pracę ważnych instytucji państwowych.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi od 6 do 8 lat więzienia. Natomiast za wywoływanie fałszywych alarmów kara może wynieść nawet do 15 lat pozbawienia wolności, jeśli sprawca dopuścił się tego czynu wielokrotnie.

List gończy za 18-latkiem

Policjanci opublikowali wizerunek nastolatka.

Mateusz Koczarski / Komenda Stołeczna Policji

Policjanci apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu Mateusza Koczarskiego, o kontakt. Każdy, kto widział poszukiwanego lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o zgłoszenie się do Komendy Stołecznej Policji lub kontakt telefoniczny pod numerami: 47 72 37 657 lub 47 72 37 893 (w dni powszednie w godz. 8-16). Informacje można również przesyłać mailowo na adres: kancelaria.poszukiwania@ksp.policja.gov.pl, zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji.

Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom przekazującym informacje. Mundurowi przypominają jednocześnie, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi nawet do 5 lat więzienia.