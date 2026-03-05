Stołeczna policja prowadzi intensywne poszukiwania 18-letniego Mateusza Koczarskiego, mieszkańca Warszawy, podejrzewanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wywoływanie fałszywych alarmów w instytucjach państwowych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała za nim list gończy. Mundurowi apelują do mieszkańców stolicy i okolic o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.
Jak informują funkcjonariusze, mężczyzna działał w grupie, która specjalizowała się w wywoływaniu fałszywych alarmów, paraliżując tym samym pracę ważnych instytucji państwowych.
Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi od 6 do 8 lat więzienia. Natomiast za wywoływanie fałszywych alarmów kara może wynieść nawet do 15 lat pozbawienia wolności, jeśli sprawca dopuścił się tego czynu wielokrotnie.
Policjanci opublikowali wizerunek nastolatka.
Policjanci apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu Mateusza Koczarskiego, o kontakt. Każdy, kto widział poszukiwanego lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o zgłoszenie się do Komendy Stołecznej Policji lub kontakt telefoniczny pod numerami: 47 72 37 657 lub 47 72 37 893 (w dni powszednie w godz. 8-16). Informacje można również przesyłać mailowo na adres: kancelaria.poszukiwania@ksp.policja.gov.pl, zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji.
Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom przekazującym informacje. Mundurowi przypominają jednocześnie, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi nawet do 5 lat więzienia.