Dlaczego większość automatów nie oferuje zwrotu pieniędzy na kartę ani wypłaty gotówki, a zamiast tego wydaje bony do wykorzystania w sklepie? Co w sytuacji, gdy butelkomat nie przyjmuje opakowania oznaczonego kaucją albo jest zepsuty - czy sklep ma obowiązek przyjąć je ręcznie? O to m.in. Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Anitę Sowińską, wiceminister klimatu i środowiska z Nowej Lewicy. Pytania i wątpliwości dotyczące systemu kaucyjnego nadsyłali słuchacze RMF FM i internetowego Radia RMF24.

Anita Sowińska / Foto: Jakub Rutka RMF FM / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Wiceminister Anitę Sowińską zapytamy także, czy można oddać opakowanie zgniecione lub częściowo zniszczone? Czy automaty staną na osiedlach, na przykład przy wiatach śmietnikowych? I co ze starszymi osobami, które często mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi o dostarczanie butelek do sklepów i butelkomatów?

Poruszymy również kwestię opłat za odpady - czy grożą nam podwyżki, skoro część kaucjowanych surowców trafi do operatorów systemu? Nie zabraknie tematu możliwego rozszerzenia kaucji na tzw. małpki oraz pierwszych przypadków nadużyć i wyłudzeń.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>