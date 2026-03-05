Czy propozycja prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu "SAFE 0 proc." jest do przyjęcia dla PiS? Czy sięganie po rezerwy banku centralnego jest bezpieczne dla finansów państwa? Czy Polska powinna być objęta francuskim parasolem nuklearnym? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa PiS, szefa klubu PiS, byłego wicepremiera i ministra obrony. Zapraszamy!

Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS, szef klubu PiS, były wicepremier i minister obrony / Jakub Rutka / RMF24

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Porozmawiamy o politycznych planach PiS i spekulacjach dotyczących kandydata tej partii na premiera. Czy będzie nim jeden z czołowych polityków ugrupowania, czy raczej samorządowiec związany z partią?

W rozmowie zapytamy o to czy propozycja prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego dotycząca programu "SAFE 0 proc." może być alternatywą dla unijnego programu SAFE? Skąd miałyby pochodzić środki na ten projekt i czy sięganie po rezerwy banku centralnego jest bezpieczne dla finansów państwa?

