Do niezwykłej akcji ratunkowej doszło w miejscowości San Giovanni Lupatoto (prowincja Werona) we Włoszech. Wilczyca utknęła na metalowej konstrukcji kładki nad miejskim kanałem. Groziło jej utonięcie. Aby akcja przebiegła bezpiecznie, lekarze weterynarii podali zwierzęciu środek uspokajający.
- Wilczyca utknęła na pylonie kładki nad kanałem.
- Strażacy z Werony, weterynarze oraz policjanci podjęli akcję ratunkową.
- Aby uspokoić zwierzę, weterynarze podali mu środek uspokajający.
Wilczycę - skuloną, mocno przestraszoną, tkwiącą na pylonie kładki nad sztucznym kanałem w San Giovanni Lupatoto - zauważyli przechodnie. Zwierzę było mocno zestresowane, w każdej chwili mogło wpaść do lodowatych wód Kanału Giuliari.
Na miejsce przybyły dwa zastępy strażaków z Werony, w tym jeden specjalizujący się w ratownictwie rzecznym. Pojawili się także weterynarze z jednostki ULSS 9 Scaligera oraz policjanci.
Jak pisze włoski serwis Greenme, akcja odbywała się w trudnych warunkach: śliskie brzegi i rwąca woda sprawiały, że każdy ruch był niebezpieczny - zarówno dla zwierzęcia, jak i ratowników.