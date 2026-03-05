Do niezwykłej akcji ratunkowej doszło w miejscowości San Giovanni Lupatoto (prowincja Werona) we Włoszech. Wilczyca utknęła na metalowej konstrukcji kładki nad miejskim kanałem. Groziło jej utonięcie. Aby akcja przebiegła bezpiecznie, lekarze weterynarii podali zwierzęciu środek uspokajający.

Wilczyca została uratowana przez strażaków. / Vigili del Fuoco /

Wilczyca utknęła na pylonie kładki nad kanałem.

Strażacy z Werony, weterynarze oraz policjanci podjęli akcję ratunkową.

Aby uspokoić zwierzę, weterynarze podali mu środek uspokajający.

Wilczycę - skuloną, mocno przestraszoną, tkwiącą na pylonie kładki nad sztucznym kanałem w San Giovanni Lupatoto - zauważyli przechodnie. Zwierzę było mocno zestresowane, w każdej chwili mogło wpaść do lodowatych wód Kanału Giuliari.

Na miejsce przybyły dwa zastępy strażaków z Werony, w tym jeden specjalizujący się w ratownictwie rzecznym. Pojawili się także weterynarze z jednostki ULSS 9 Scaligera oraz policjanci.

Jak pisze włoski serwis Greenme, akcja odbywała się w trudnych warunkach: śliskie brzegi i rwąca woda sprawiały, że każdy ruch był niebezpieczny - zarówno dla zwierzęcia, jak i ratowników.