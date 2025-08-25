ONZ, prezydent Francji Emmanuel Macron i międzynarodowe stowarzyszenia dziennikarzy potępiły izraelski nalot na Strefę Gazy, w którym w poniedziałek zginęło pięciu dziennikarzy. Prezydent USA powiedział, że "nie jest zadowolony" z ataku. Premier Izraela Benjamin Netanjahu nazwał go "tragicznym wypadkiem".

Benjamin Netanjahu / ABIR SULTAN / POOL / PAP/EPA

W przeprowadzonym w poniedziałek rano ataku na szpital im. Nasera w Chan Junus zginęło co najmniej 20 osób, w tym dziennikarze pracujący m.in. dla telewizji Al-Dżazira, agencji Reutera i AP czy stacji NBC - poinformowały kontrolowane przez Hamas władze lokalne.

Dodano, że w szpital najpierw uderzyła jedna rakieta, a po chwili, gdy na miejscu były już ekipy ratunkowe, druga. Wśród ofiar byli też ratownicy. W ataku rannych zostało kilkadziesiąt osób.

Macron określił uderzenie jako "nieakceptowalne", podkreślił, że cywile i dziennikarze muszą być chronieni w każdych okolicznościach, i wezwał Izrael do szanowania prawa międzynarodowego.

Sekretarz generalny OZN Antonio Guterres zdecydowanie potępił atak, zaznaczył, że cywile, w tym personel medyczny i dziennikarze, powinni być chronieni, i wezwał do szybkiego i bezstronnego śledztwa w sprawie ataku.

Brytyjski minister spraw zagranicznych David Lemmy napisał w serwisie X, że jest przerażony atakiem, i zaapelował o natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy.

MSZ Niemiec podkreśliło, że praca reporterów jest niezbędna do przedstawiania "niszczycielskiej wojny w Gazie", i wezwało do przeprowadzenia dochodzenia.

"Izrael głęboko ubolewa"

Netanjahu oświadczył, że "Izrael głęboko ubolewa nad tragicznym wypadkiem (...) i ceni pracę dziennikarzy, medyków oraz wszystkich cywilów". W komunikacie jego kancelarii zaznaczono, że Izrael walczy z terrorystami z Hamasu.

Rzecznik izraelskich sił zbrojnych gen. Efi Defrin dodał, że Izrael "nie atakuje celowo cywilów" i dokłada wszelkich starań, by ich chronić. Podkreślił, że bojownicy Hamasu celowo wykorzystują infrastrukturę cywilną, w tym szpitale.

Szef Sztabu Generalnego gen. Ejal Zamir przekazał, że polecił wszczęcie śledztwa w sprawie uderzenia, a wojsko żałuje "krzywdy wyrządzonej niezaangażowanym osobom" i nie atakowało dziennikarzy.

Trump: Nie jestem zadowolony z ataku

Trump poproszony o komentarz do ataku przez dziennikarzy odpowiedział, że o nim nie wiedział i dodał, że "nie jest z tego zadowolony". Później dodał, że trwają "bardzo poważne wysiłki dyplomatyczne wokół Strefy Gazy".

Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) "w najostrzejszych słowach" potępiła kolejny "całkowicie bezkarny" atak Izraela na dziennikarzy.

Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (FPA), zrzeszające zagranicznych dziennikarzy pracujących w Izraelu i na terytoriach palestyńskich, wyraziło "oburzenie i szok" i wezwało Izrael, "by raz na zawsze zaprzestał haniebnej praktyki atakowania dziennikarzy".

Amerykańska organizacja Komitet Obrony Dziennikarzy (CPJ) wezwała społeczność międzynarodową do "pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności za jego bezprawne ataki na prasę".

Według CPJ podczas wojny w Strefie Gazy zginęło 192 dziennikarzy i pracowników mediów, w przeważającej mierze byli to Palestyńczycy.