"Nie jestem spełniony, bo spełnieni sportowcy przechodzą na emeryturę" - powiedział siatkarz reprezentacji Polski Bartosz Kurek po powrocie z igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie Biało-Czerwoni zdobyli srebrny medal. W finale przegrali 0:3 z Francją.

Bartosz Burek ze srebrnym medalem igrzysk / Leszek Szymański / PAP

W poniedziałek polscy siatkarze przylecieli z Paryża do Warszawy. Na lotnisku im. Fryderyka Chopina zostali powitani przez liczną grupę kibiców, którzy czekali na nich już kilka godzin przed wylądowaniem samolotu na Okęciu.

Jak zwykle nasi kibice są niezastąpieni, nieocenieni. Bardzo to doceniamy i jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie. Nie tylko teraz, podczas tego przylotu, ale przez całe igrzyska. Bez ich entuzjazmu i dobrej energii te medale by nic nie znaczyły - podkreślił siatkarz.

48 lat czekania na medal

Reprezentacja Polski w 1976 roku wygrała igrzyska w Montrealu pod wodzą trenera Huberta Wagnera. Na awans do kolejnego finału olimpijskiego Biało-Czerwoni czekali zatem 48 lat. Po sobotniej porażce z Francją zawodnicy trenera Nikoli Grbica płakali. Jednak z biegiem czasu docenili swoje osiągnięcie.

Cieszymy się z tego srebra. Natomiast w każdym z nas jest natura prawdziwego sportowca. Jeśli przegrywa się ostatni mecz, to czuje się lekki niedosyt. Jednak patrząc na cały ten turniej, jaką drogę przeszliśmy i jak wymagające było to trzylecie po Tokio, to myślę, że to jest jeden z największych sukcesów nie tylko moich i reszty chłopaków, ale w historii całej polskiej siatkówki i polskiego sportu - ocenił Kurek.

Wyczerpujący turniej

W fazie grupowej turnieju olimpijskiego Polacy wygrali 3:0 z Egiptem, 3:2 z Brazylią i przegrali 1:3 z Włochami. W ćwierćfinale pokonali Słowenię 3:1, w półfinale Stany Zjednoczone 3:2, ale w finale nie nawiązali równej walki z gospodarzami.

Turniej był bardzo wyczerpujący pod względem mentalnym i napięcia towarzyszącego tym rozgrywkom. Nie mieliśmy nawet jednego łatwego meczu. Może poza starciem z Egiptem, ale w meczu otwarcia to napięcie jest zawsze większe. Nie mieliśmy chwili wytchnienia. Cały czas podróżowaliśmy od jednego thrillera do drugiego. Po drodze przełamaliśmy klątwy Słowenii i ćwierćfinału na igrzyskach oraz inne klątwy, które dziennikarze wymyślali. Teraz schodzi z nas stres i napięcie. Widzę, że w chłopakach jest trochę więcej radości - oznajmił wicemistrz olimpijski.

Jaka przyszłość przed Kurkiem?

Zawodnik klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle opowiedział o swoich planach na najbliższą przyszłość.

Najbliższe dni spędzimy na obowiązkowych aktywnościach w stosunku do ludzi, którzy nas wspierali i sponsorowali oraz generalnie wspierają naszą dyscyplinę, PKOl i PZPS, a później myślę, że pojadę na zasłużone wakacje - poinformował.

Niespełna 36-letni siatkarz stanowczo zaprzeczył temu, że zrezygnuje z gry w reprezentacji Polski.

W tej chwili naprawdę o tym nie myślę. Chciałbym się delektować i cieszyć się tym, co jest tu i teraz, a sezon ligowy i kolejne powołania do reprezentacji jeszcze daleko przed nami. Nie spodziewajcie się raczej jakichś wielkich deklaracji. Kadra z roku na rok staje się coraz mocniejsza, bardziej elitarna i coraz trudniej się do niej dostać na każdej pozycji, więc muszę się liczyć z tym, że wkrótce pewnie będą lepsi kandydaci - oświadczył.

Kurek był w składzie drużyny, która w 2018 roku wygrała mistrzostwa świata oraz w 2009 i 2023 roku gdy triumfowała w mistrzostwach Europy. Ponadto zdobył wiele trofeów w klubowych rozgrywkach. W 2018 roku został wybrany najlepszym sportowcem w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w 2007 roku. W sobotę rozegrał swój 24. mecz w igrzyskach olimpijskich. Występował też w turnieju olimpijskim w Londynie (2012), Rio de Janeiro (2016) i Tokio (2021).

Nie jestem spełniony, bo spełnieni sportowcy przechodzą na emeryturę - zadeklarował.