"Nie mieliśmy za dużo do gadania. Grali po prostu od nas lepiej w siatkówkę" - ocenił Tomasz Fornal po przegranym meczu z Francuzami 0:3. Dodał jednak: "ambicja sportowca nie pozwala się cieszyć w stu procentach."

Tomasz Fornal / Liu Dawei/Xinhua News / East News

Polscy siatkarze przegrali w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu z Francuzami 0:3. Po 48 latach zdobyli srebrny medal w tej dyscyplinie.



Co na to Tomasz Fornal, grający w reprezentacji na pozycji przyjmującego?



Nie mieliśmy za dużo do gadania. Grali po prostu od nas lepiej w siatkówkę. Zasłużenie stanęli na najwyższym podium. My musimy zadowolić się srebrnym medalem. Wydaje mi się jednak, że to i tak jest bardzo duży sukces dla naszej siatkówki - ocenił Fornal. Ambicja sportowca nie pozwala się cieszyć w stu procentach - dodał.