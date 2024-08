​Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zwraca się do Najwyższej Izby Kontroli o pilne sprawdzenie działań Polskiego Komitetu Olimpijskiego. "To niedopuszczalne, że na igrzyska jadą działacze związków, a nie ma tam żadnego ich sportowca" - powiedział podczas konferencji na PGE Narodowym.

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras podczas konferencji prasowej dot. podsumowania Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024. / Piotr Nowak / PAP

Zwróciłem się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia z prośbą o przeprowadzenie pilnej, doraźnej kontroli w PKOl dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa i spółek skarbu państwa - poinformował minister sportu i turystyki Sławomir Nitras na konferencji prasowej na PGE Narodowym.

Szef MSiT przypomniał, że chodzi o sumę 92 mln zł, które wpłynęły na konto PKOl w ostatnich trzech latach.

Nitras jednocześnie podał, że wystąpił do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który pełni nadzór nad PKOl, o wszczęcie kontroli "w zakresie prawidłowości podejmowania decyzji dotyczących wynagrodzeń członków zarządu PKOl".

Minister otrzymał już potwierdzenie od wymienionych podmiotów, że kontrole zostaną przeprowadzone.

Działacze zamiast sportowców

13 prezesów związków, których zawodnicy nie uzyskali kwalifikacji olimpijskiej, pojechało w oficjalnej delegacji do Paryża. To np. Polski Związek Badmintona, który wysłał do stolicy Francji kilkuosobową reprezentację.

To wynika z danych, które dostarczyły poszczególne związki. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprezentowało je publicznie.