Dziś ostatni dzień rywalizacji lekkoatletów w drużynowych mistrzostwach Europy rozgrywanych w ramach III Igrzysk Europejskich. Jakie miejsce ostatecznie zajmie reprezentacja Polski? Śledźcie z nami rywalizację na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ III Igrzyska Europejskie 2023 /

17:06

Nasz reporter Wojciech Marczyk rozmawiał już z Albertem Komańskim, srebrnym medalistą w biegu na 200 m.

Chciałem ścigać tego Włocha, żeby zmniejszyć stratę do Włoch w rywalizacji drużynowej - powiedział Komański. Fajny bieg, o ile druga część tradycyjnie - bo zwykle odzyskuje w końcówce straty - dobra, to z wirażu jestem zadowolony. Nie minęli mnie tak, jak zwykle to bywało, tylko biegłem po swoje - podkreślił Komański.

Już sezon halowy pokazał, że jest szansa na dobre bieganie. Myślę, że 20,50 nie jest jakimś limitem, myślę, że będą lepsze czasy. Szczególnie na mistrzostwach Polski, mistrzostwach świata, na które mam nadzieję się zakwalifikowałem - podkreślił.

Komański przyznał, że zapomniał o tym, że jego wynik oznacza też medal III Igrzysk Europejskich. Nie pomyślałem o tym. Punkty dla drużyny są najważniejsze, był to wynik powyżej oczekiwań, a medal to super dodatek - powiedział.

16:59

Michał Haratyk w trzeciej próbie osiąga rezultat 20,85. Na razie jest na drugim miejscu.

16:57

Pierwszą próbę w konkursie skoku w dal ma za sobą Magdalena Bokun. Niestety była to próba spalona.

16:57

Za chwilę ruszy bieg na 3000 metrów. Polskę będzie reprezentować Alicja Konieczek.

16:55

Złoto w skoku wzwyż zdobywa Gianmarco Tamberi z Włoch z wynikiem 2,29 m. Drugi jest Belg Thomas Carmoy.

16:52

Norbert Kobielski zakończył swój udział w konkursie skoku wzwyż z wynikiem 2,26 m. Daje mu to trzecie miejsce! To oznacza brązowy medal!

16:47

A w drugiej kolejce pchnięcia kulą Michał Haratyk zalicza gorszą próbę - 20,35 m. Włoch Zane Weir wyprzedził Polaka, bo rzucił 21,59 m.

16:46

Potrafimy być dobre na 200 metrów. Musimy na tym bazować. Zwłaszcza te dziewczyny, które są typowo sprinterskie. Dlatego te 200 z reguły jest na takim poziomie, że nawet wśród europejskich sprinterek plasujemy się wysoko, co trzeba wykorzystywać. U nas w kraju Natalia biega 400 m, więc czułam, że nie będzie dla mnie miejsca, więc szykowałam się na 200 m. Dla mnie mentalnie i fizycznie jest to fajna odskocznia po zeszłym roku, gdzie tyle razy bieganie na 400 m zostawiło ślad i w ciele, i w psychice. Potrzebuje odetchnąć, złapać wiatr w żagle, żeby jeszcze dać radę do Paryża - powiedziała po swoim biegu Anna Kiełbasińska.

Niestety nie da się być cały czas w top, cały czas biegać tak dobrze. Zwłaszcza w tym wieku, po tylu latach. To widać w naszym kraju, bo młode zawodniczki dają radę, a te starsze muszą sobie dychnąć - dodała.

Kiełbasińska przekazała, że pobiegnie w sztafecie mieszanej. Chcemy jako Polska być na podium, więc trzeba zrobić wszystko, żeby tak było. Pomóc drużynie - podkreśliła.

16:35

Tymczasem Norbert Kobielski zalicza 2,26 m.

16:33

Rozpoczął się już konkurs w pchnięciu kulą. Michał Haratyk rzuca w pierwszej części 20,38 m i wskakuje na pozycję lidera.

16:30

Świetnie! Albert Komański z drugim wynikiem. Komański pobiegł na 20,50 s i zdobywa srebro dla Polski! Przed Komańskim tylko Ryan Zeze z Francji z czasem 20,29 s.

16:29

Czas na bieg A na 200 metrów.

16:27

Świetnie! Norbert Kobielski skoczył na 2,23 m.

16:25

Pierwsza nieudana próba Norberta Kobielskiego. Polak nie zaliczył próby na 2,23 m.

16:19

Przed nami bieg B mężczyzn na 200 metrów.

16:17

Marcelina Witek-Konofał nie zmieni już swojej pozycji - zajmuje ósme miejsce w konkursie rzutu oszczepem.

16:15

Marcelina Witek-Konofał w czwartej próbie oddaje rzut, który nie jest mierzony.

16:13

Norbert Kobielski świetnie skacze i zalicza wysokość 2,20 m.

16:12

Niestety Anna Kiełbasińska kończy tuż za podium - na czwartym miejscu. Bieg wygrywa Lieke Klaver z czasem 22,46 s. Bianca Williams 22,75 s, a trzecia jest Polyniki Emmanouilidou (22,85 s)

16:07

A już za chwilę bieg A na 200 m pań.

16:05

Na trzecie miejsce w rzucie oszczepem wskakuje Bekah Walton z rezultatem 59,76 m.

16:04

Trzeci rzut Marceliny Witek-Konofał nie będzie mierzony.

16:02

Bieg B na dystansie 200 m wygrywa Dalia Kaddari z czasem 23,08 s. Dalej Julia Henriksson (23,22 s) i Imke Vervaet (23,27 s)

16:01

Tymczasem rozpoczęła się trzecia kolejka w rzucie oszczepem. Niemka Christin Hussong rzuciła 60,05 m.

15:59

Najpierw jednak na 200 m pobiegnie teoretycznie słabsza grupa.

15:58

Za chwilę czeka nas bieg na 200 metrów kobiet. Polskę reprezentuje Anna Kiełbasińska.

15:46

A w drugiej kolejce konkursu rzutu oszczepem na razie nadal na prowadzeniu Czeszka Nikola Ogrodnikova. Przed chwilą rzuty Francuzki Alizee Minard i Norweżki Sigrid Borge nie były mierzone.

15:53

W drugiej kolejce Norbert Kobielski zalicza 2,17 m.

15:50

Marcelina Witek-Konofał w drugiej próbie poprawia się i rzuca 55,19 m.

15:49

Już mamy nową liderkę w rzucie oszczepem - jest to Nikola Ogrodnikowa z wynikiem 60,55 m.

15:48

Rzut oszczepem. Liderka po pierwszej kolejce Christin Hussong rzuca w drugiej próbie bliżej - 59,45 m.

15:46

Norbert Kobielski zalicza skok na 2,13 m.

15:44

Również Sigrid Borge rzuca ponad 54 m, a dokładnie 54,81 m.

15:43

Niestety dobrze rzuca też Alizee Minard (54,40 m) i wyprzedza Polkę.

15:42

Ersa Turkmen rzuca an 52,73 m i wyprzedza naszą reprezentantkę.

15:40

Trwa też konkurs skoku wzwyż mężczyzn. Czekamy na pierwszą próbę Norberta Kobielskiego.

15:38

W stawce jest 16 zawodniczek.

15:36

Za nami już pierwsza próba Marceliny Witek-Konofał. Polka rzuca na 52,10 m. To w tej chwili, po próbach sześciu zawodniczek, daje jej drugie miejsce.

15:31

Rywalizację rozpoczynamy od rzutu oszczepem pań. Polskę w tej konkurencji reprezentuje Marcelina Witek-Konofał.

15:30

Witamy prosto ze Stadionu Śląskiego. Dziś ostatni dzień drużynowych mistrzostw Europy. Polska na razie znajduje się na drugim miejscu klasyfikacji.