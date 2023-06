Liczba dyscyplin, które znalazły się w programie III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, jest naprawdę obszerna. Będą sporty dobrze znane, np. lekkoatletyka, skoki narciarskie, badminton, boks czy piłka nożna plażowa, ale pojawią się też dyscypliny, o których wielu z pewnością nie słyszało. O co chodzi w teqballu, padlu czy breakingu? Spieszymy z odpowiedzią!

III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 rozpoczną się 21 czerwca a zakończą 2 lipca. W trakcie tej wielkiej sportowej imprezy zobaczymy rywalizację w 29 dyscyplinach. Przedstawiamy je wszystkie w przewodniku dla kibiców. Dzięki niemu będziecie orientować się w przebiegu sportowej rywalizacji.

Padel

Padel jest sportem rakietowym, który wywodzi się z Acapulco w Meksyku. Zawiera w sobie elementy z tenisa ziemnego oraz squasha. Zasady wyglądają prawie tak samo, jak we wspomnianych dyscyplinach.

Gra w padla polega na odbiciu piłki na stronę przeciwnika za pomocą rakiety. Każda z drużyn może odbić piłkę znajdującą się po jej stronie kortu tylko raz. Padel w porównaniu z tenisem ziemnym różni się tym, że kort do gry ma ściany z tyłu i po bokach, które mogą być wykorzystywane do gry.

Kort jest również znacznie mniejszy od tenisowego. Jego wymiary wynoszą 20x10 metrów. Punktacja liczona jest tak samo jak w tenisie.

Zawody w padlu rozegrane będą w trzech konkurencjach m.in. w Rynku Głównym w Krakowie. Łącznie w zawodach weźmie udział 128 zawodników i zawodniczek z 23 krajów.

Breaking

Breaking jest rodzajem tańca sportowego, który narodził się w latach 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych. Zawiera w sobie elementy siłowo-sprawnościowe, gimnastyczne oraz kroki wykonywane rękami i nogami, a często nawet całym ciałem na ziemi.

Bardzo ważną rzeczą w breakingu jest posiadanie umiejętności kombinacji różnych figur czy kreowanie własnego stylu. Rywalizacja polega na bitwie tanecznej 1 na 1. Zawodnicy występują przed komisją sędziowską, która ocenia ich taniec za pomocą systemu sędziowania oraz ocen.

W 2024 roku breaking zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, jednak wcześniej zmagania w tej dyscyplinie zobaczymy w Małopolsce. W Parku Strzeleckim w Nowym Sączu wystąpi 32 sportowców z 15 krajów w kategorii męskiej oraz kobiecej. Start zawodów zaplanowano na 26 czerwca.

Teqball

Teqball to połączenie futbolu z tenisem stołowym. Piłka nożna na stole? Brzmi ciekawie, prawda?

W teqballa gra się na stole przypominającym ten do tenisa stołowego, jednak jest on charakterystycznie wygięty. Zawodnik może odbić piłkę trzy razy zanim "przebije" ją na połowę przeciwnika, jednak nie może jej dotknąć dwa razy z rzędu tą samą częścią ciała.

Teqball można nazwać "najczystszą" formą piłki nożnej ze względu na brak kontaktu fizycznego z przeciwnikiem - najważniejsza jest strategia gry i umiejętności. W teqballa można grać 1 na 1 bądź 2 na 2.

Na krakowskich igrzyskach 72 sportowców z 18 krajów będzie konkurować ze sobą w 5 kategoriach: zarówno mężczyźni, jak i kobiety zagrają w singlu oraz deblu. Pojawi się również konkurencja, w której reprezentanci zagrają w deblu mieszanym. Rywalizacja będzie się toczyła od 28 czerwca do 1 lipca w krakowskim Rynku Głównym.

Badminton

Badminton to dyscyplina, o której każdy z nas kiedyś raczej słyszał. Polega na przebijaniu lotki nad siatką za pomocą rakietek. W badmintona można grać w grze pojedynczej (1 na 1) albo podwójnej (2 na 2). Pole do gry ma kształt prostokąta o wymiarach 13,40 x 6,10 m, natomiast siatka rozstawiona na środku boiska ma wysokość 155 centymetrów.

Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Każdy z nich gra się do 21 punktów. W sytuacji gdy jest 20:20, walka trwa do dwóch punktów przewagi jak np. w siatkówce, natomiast gdy wynik wskazuje 29:29 o zwycięstwie w secie decyduje 30 punkt.

Zawody rozgrywane będą w 5 konkurencjach: grze pojedynczej oraz podwójnej mężczyzn i kobiet oraz w grze mieszanej. Badmintonistów zobaczymy w tarnowskiej Jaskółka Arenie. Łącznie wystąpi 160 sportowców z 32 krajów. Początek rywalizacji 26 czerwca.

BMX Freestyle

BMX Freestyle jest jedną z odmian kolarstwa. Narodził się na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Kalifornii. Sport ten polega głównie na wykonywaniu sztuczek na rowerze i to nie byle jakim. BMX to lekki rower, który charakteryzuje się krótką kierownicą, co pomaga w łatwiejszym manewrowaniu.

W tej dyscyplinie sportu ważna jest przede wszystkim pomysłowość, szukanie nowych możliwości i wykonywanie skomplikowanych "trików" na rowerze. Zawody BMX Freestyle są organizowane na specjalnych torach oraz w parkach rowerowych. Takie miejsca są odpowiednio przystosowane i wyposażone w rury oraz skocznie, które służą do pokazywania swoich umiejętności.

Zawodnik w jak najkrótszym czasie musi pokonać trasę jednocześnie wykonując jak najwięcej efektownych tricków.

Na Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023 łącznie w kategorii męskiej oraz kobiecej wystąpi 62 sportowców z 15 krajów. Zmagania zaplanowano na 21 i 22 czerwca w Krzeszowice BMX Park w Krzeszowicach.

Boks

Boksu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to sport, który polega na walce dwóch zawodników jedynie za pomocą pięści. Zakazane jest popychanie, ciosy poniżej pasa czy przytrzymywanie przeciwnika.

Dyscyplina ta znana jest jeszcze z czasów antycznej Grecji i Rzymu. Wstępne zasady polegały na walce na gołe pięści, jednak od początku XX wieku, boks na stałe pozostaje sportem, w którym używa się profesjonalnych rękawic bokserskich. Olimpijska odmiana znacznie różni się od tej, którą możemy oglądać na zawodowych ringach. Walka jest znacznie krótsza - trwa trzy rundy po trzy minuty z 60-sekundową przerwą między każdą z części.

Zawodnicy zobowiązani są do zakładania koszulek, a w przypadku walk kobiet i juniorów wymagany jest ochraniacz na głowę.

Aż w 13 kategoriach wagowych będziemy mogli oglądać rywalizacje na tegorocznych igrzyskach. W hali sportowej Arena Nowy Targ łącznie 350 zawodników i zawodniczek z 45 krajów będzie toczyć boje o medale III Igrzysk Europejskich. Zawody potrwają od 23 czerwca do 2 lipca z jednym dniem przerwy (29 czerwca).



Judo

Judo jest sportem wywodzącym się od ju-jitsu. W tej dyscyplinie zawodnicy są podzieleni na kategorie wagowe. Istotą judo jest ustępowanie.

Tym sportem rządzą trzy podstawowe zasady. "Ustąp, aby zwyciężyć" - należy jak najefektywniej wykorzystać siłę ciała oraz umysłu. Zasada ta jest wyrażona w słowie "ju-" (oznaczającym delikatny, łagodny). Jeśli przeciwnik pcha, ty ciągnij, jeśli on ciągnie, ty pchaj. Założeniem judo jest również stosowanie racjonalnych wyborów i chwytów przy jak najmniejszym wysiłku. Istnieje również zasada wzajemnego dobra, która mówi o tym, że trzeba dążyć do doskonalenia samego siebie i dobra innych.

Walki odbywają się na specjalnych matach, które zwane są "tatami". Wymiary takiej maty wynoszą od 8x8 metrów do maksymalnie 10x10 metrów. Rywalizacja na seniorskim poziomie trwa 5 minut. Zwycięzcą pojedynku jest ten zawodnik, który rzuci przeciwnika na plecy i utrzyma go w takiej pozycji przez przynajmniej 20 sekund. Widowisko rozpocznie się 1 lipca w Arenie w Krynicy-Zdroju. Łącznie w zawodach wystąpi 264 sportowców z 22 krajów.



Sprint kajakowy

Kajakarstwo, czyli pływanie w kajaku (specjalnej łodzi napędzanej za pomocą wiosła z dwoma piórami), polega na dotarciu jak najszybciej do linii mety. W czasie zawodów tor jest podzielony w taki sposób, aby stworzyć osobne pasy ruchu. W łodziach może się zmieścić jedna osoba, dwie lub cztery.

W kajakarstwie, sportowcy startują z tej samej linii, a tor nie ma przeszkód. Zawody odbędą się na zalewie w Kryspinowie na torze regatowym prostym. Każda łódź musi mieć wyznaczone pasmo o szerokości nie mniejszej niż 9 metrów, a tor nie może być płytszy niż 2 metry. Na III Igrzyskach Europejskich w aż 16 konkurencjach wystąpi łącznie 350 sportowców z 35 krajów.

Slalom kajakowy

Slalom jest formą spływu kajakowego. Ma także na celu dotarcie do mety w jak najkrótszym czasie. Slalom polega na omijaniu przeszkód, które pojawiają się podczas trasy. Na torze znajduje się od 18 do 25 bramek. Trasa powinna mieć od 200 do 400 m, a szybkość prądu musi być większa niż 2 m/s.

Zawody w Krakowie odbędą się w randze mistrzostw Europy i tak, jak w przypadku innych dyscyplin sportowych, dobry rezultat może być przepustką na igrzyska olimpijskie w Paryżu, które odbędą się w 2024 roku.

Slalom kajakowy pierwszy raz pojawił się w programie igrzysk europejskich. W zmaganiach w Centrum Sportu Kolna w Krakowie w 10 konkurencjach weźmie udział 280 reprezentantów z 28 krajów.

Karate

Karate oznacza "puste ręce". Nazwa bardzo dobrze wyjaśnia zasady, które panują w tej sztuce walki - przeciwnika możesz pokonać tylko za pomocą siły własnego ciała. Gichin Funakoshi, który dziś uznawany jest za ojca współczesnego karate sformułował zasady, o których powinni pamiętać karatecy. Dłonie oraz stopy to tzw. miecze karateki. Musi on również dbać o koncentrację i nigdy nie być pewnym wygranej. Walka ma przebiegać w sposób naturalny i cierpliwy, bez nacisku na przeciwnika do wykonania przez niego konkretnych ruchów.

Karate zaczyna się od pozdrowienia na początku i również na tym się kończy. Zawodnik zanim zada cios, trzyma ręce na biodrach. W trakcie uderzenia karatece towarzyszy okrzyk zwany "kiai", który ma dodać mocy i rozkojarzyć przeciwnika.

Podczas III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 96 zawodników i zawodniczek będzie walczyć w kata indywidualnym oraz w kumite w pięciu różnych kategoriach wagowych. Zawody odbędą się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bielsku-Białej.

Kickboxing

Kickboxing jest dyscypliną, w której walczy się za pomocą ciosów bokserskich, ale nie tylko. W tym sporcie dozwolone są również kopnięcia. Liczy się przede wszystkim gibkość, zwinność i zręczność.

W kickboxingu walki prowadzi się jedynie w stójce, a trening skupia się głównie na wspomnianych ciosach oraz kopnięciach. Odmiana Full Contact, w której będą rywalizować kobiety i mężczyźni odbywa się na ringu bokserskim i trwa trzy rundy po 2 minuty. Pozwala na bokserskie i nożne techniki powyżej pasa. Point Fighting, czyli odmiana, która również pojawi się na igrzyskach w Małopolsce, jest konkurencją, w której dwaj zawodnicy walczą ze sobą w celu zdobycia większej liczby punktów, używając lekkich i kontrolowanych technik ręcznych oraz nożnych.

Ostatnia odmiana - Light Contant - to walka ciągła, rozgrywająca się na macie lub w ringu. Za ciosy i kopnięcia powyżej pasa zdobywa się punkty. Siła ciosów i kopnięć musi być kontrolowana tak jak w Point Fighting. Niedopuszczalne jest natomiast nokautowanie.

W Sport Arenie Myślenice wystąpi łącznie 128 zawodników i zawodniczek z 25 krajów. Rywalizacja odbędzie się w 16 kategoriach wagowych.



Kolarstwo górskie

Kolarstwo górskie czyli MTB (z angielskiego mountain bike) miało swoje początki w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Za twórcę tego sportu uznaje się Gary’ego Fishera. Dyscyplina ta polega na pokonywaniu rowerem górskim trudnych tras - terenów górskich, skał, leśnych ścieżek czy kamienistych zboczy.

Podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 kobiety i mężczyźni powalczą w konkurencji olimpijskiej - cross-country. Zawodnicy będą rozstawieni na linii startu zgodnie z kolejnością w rankingu UCI. W igrzyskach weźmie udział łącznie 160 reprezentantów i reprezentantek z 30 krajów. Sportowcy zmierzą się 25 czerwca w Krynicy-Zdroju na trasie w obrębie Góry Parkowej.

Koszykówka 3x3

Koszykówka 3x3 to dyscyplina olimpijska, w której biorą udział dwie drużyny złożone z trzech zawodników. Koszykówkę 3x3 w porównaniu z tradycyjną wersją tej dyscypliny wyróżnia to, że rywalizacja polega na grze do jednego kosza, a rozmiar boiska jest dwukrotnie mniejszy od tego znanego z parkietów amerykańskiej NBA czy polskiej Energa Basket Ligi. Co ciekawe, nie ma rzutów za trzy punkty. W koszykówce 3x3 można uzyskać maksymalnie 2 punkty za trafienie między obręcz - rzut z pola za łukiem.

Zasady gry są takie same jak w tradycyjnej koszykówce - piłkę można przemieszczać dzięki kozłowaniu jedną ręką, bądź podaniu do innego zawodnika.

W rywalizacji weźmie udział łącznie 128 zawodników i zawodniczek z 19 krajów. Areną koszykówki 3x3 będzie boisko tuż obok Cracovii Arena. Wokół pola gry powstały trybuny, które pomieszczą 1000 widzów. Mecze rozpoczną się 21 czerwca, natomiast finały zaplanowane są na 24 czerwca.

Lekkatletyka

Lekkoatletyka to jedna z pierwszych znanych dyscyplin sportowych - obecna była już podczas starożytnych igrzysk rozgrywanych w Olimpii w Grecji.

Na krakowskich III Igrzyskach Europejskich będzie rozgrywanych aż 37 konkurencji w tej dyscyplinie. Zarówno mężczyźni jak i kobiety zmierzą się w biegu na 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 oraz 5000 metrów. Pojawią się również biegi z przeszkodami na 3000 metrów oraz bieg przez płotki. Nie zabraknie również skoku wzwyż, o tyczce, w dal, trójskoku, pchnięcia kulą, rzutu dyskiem, młotem oraz oszczepem i sztafety.

W kategoriach lekkoatletycznych wystąpi 2000 sportowców z 48 krajów. Zawody będą jednocześnie drużynowymi mistrzostwami Europy. Wszystko odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Łucznictwo

Łucznictwo zadebiutowało na drugich nowożytnych igrzyskach olimpijskich w 1900 roku. Wówczas rozegrano siedem konkurencji na różnych dystansach. Łucznictwo jest dyscypliną sportu, która wymaga wielkiego skupienia oraz precyzji.

Strzelanie z łuku jest rozgrywane na specjalnych torach, które muszą być odpowiednio wyrównane i o trawiastym podłożu. Na końcu takiego toru znajduje się tarcza, która jest jednym z najważniejszych elementów w tym sporcie. Odległość osoby strzelającej z łuku jest uzależniona od wieku. Łucznicy strzelają zazwyczaj z odległości 90 m, 70 m, 50 m i 30 m, natomiast łuczniczki z 70 m, 60 m, 50 m i 30 m.

Tarcze składają się z 10 pól o różnych kolorach. Każdy z nich wyznacza odpowiednią liczbę punktów: złoty - 10 i 9 pkt, czerwony - 8 i 7 pkt, niebieski - 6 i 5 pkt, czarny to jedynie 4 i 3 pkt, natomiast biały to z kolei 2, 1 i 0 punktów.

Płaszowianka Arena będzie miejscem, w którym 128 sportowców z 30 krajów będzie rywalizować o medale w łucznictwie.

Muay thai

Muay thai jest kolejną dyscypliną, która pojawi się na III Igrzyskach Europejskich w Małopolsce. "Tajski boks" zwany jest również sztuką ośmiu kończyn ze względu na możliwość uderzania pięściami, kolanami oraz za pomocą goleni i łokci.

Obecnie muay thai jest toczonym w ringu sportem walki, rozgrywanym wyłącznie w stójce. To oznacza, że zawodnik leżący na deskach nie może zostać zaatakowany przez przeciwnika. Jedynym rodzajem walki jest wyłącznie full-contact, gdzie ciosy zadaje się przy użyciu jak największej siły, a celem sportowców jest jak najszybsze znokautowanie przeciwnika. Stąd występuje duża urazowość, ale i efektowność tego sportu.

Bardzo duże znaczenie ma styl walki, ponieważ może on zadecydować o wygranej. Rywalizację można wygrać na punkty, przez trzykrotne wyliczenie, a także przez nokaut lub też przez wycofanie się z walki, niezdolność do obrony czy dyskwalifikację. Pojedynek może zakończyć się remisem lub też brakiem decyzji. Walki trwają zazwyczaj 5 rund po trzy minuty, a przerwy między nimi - minutę.

Sportowców ugości Sport Arena Myślenice, w której wystąpi 80 zawodników i zawodniczek w 5 kategoriach wagowych.

Pięciobój nowoczesny

Pięciobój nowoczesny jest jedyną dyscypliną, która została stworzona specjalnie na potrzeby zawodów olimpijskich. Zadebiutował na igrzyskach olimpijskich w 1912 roku w Sztokholmie.

Jak sama nazwa wskazuje, składa się z 5 różnych konkurencji: szermierki, pływania, jazdy konnej, strzelania oraz biegu przełajowego. Zawody zaczynają się od eliminacji rozgrywanych w czterech konkurencjach (bez jazdy konnej). W półfinałach i finałach startuje po osiemnastu zawodników. W finale rywalizacja rozpoczyna się od jeździectwa. Sportowcy mają 20 minut na zapoznanie się z koniem, po czym ruszają na trasę z dwunastoma przeszkodami.

Później odbywa się runda szermierki w systemie pucharowym - rozpoczynają zawodnicy najniżej sklasyfikowani, a na planszy pozostaje zwycięzca. Kolejną konkurencją jest pływanie na dystansie 200 metrów dowolnym stylem. Ostatnim etapem pięcioboju nowoczesnego jest bieg przełajowy na dystansie 3000 metrów połączony ze strzelaniem z pistoletu laserowego. Zawodnicy mają za zadanie pokonać pięć 600-metrowych odcinków przedzielonych czterema sesjami strzelania z odległości 10 metrów.

W Małopolsce o medale powalczy 216 zawodników i zawodniczek z 20 krajów. Rywalizacja odbędzie się na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.



Piłka nożna plażowa

Piłka nożna plażowa? W planie III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce również ją zobaczymy! Zasady gry są stosunkowo podobne do tych, które znamy z piłki nożnej na trawie. Mecz jest rozgrywany na boisku pokrytym piaskiem o głębokości wynoszącej maksymalnie 50 cm. Wymiary boiska do piłki nożnej plażowej to 35-37 metrów długości i 26-28 metrów szerokości. Bramki umieszczone po dwóch stronach boiska mają wysokość 2,2 metra i szerokość 5,5 metra. Mecz trwa 36 minut podzielonych na trzy tercje po 12 minut.

W wyjściowym składzie występuje po 5 zawodników z każdej drużyny. Każdy zespół ma także 7 rezerwowych graczy, którzy mogą wejść na zmianę w dowolnym momencie spotkania. Co ciekawe, w zasadach piłki nożnej plażowej nie jest przewidziany remis. W przypadku braku rozstrzygnięcia w podstawowym czasie, piłkarze rozgrywają dogrywkę, trwającą 3 minuty. Jeśli w tym czasie nie zostanie wyłoniony zwycięzca, rozpoczyna się seria rzutów karnych prowadzonych na zasadzie złotego gola (czyli zdobycia jednobramkowej przewagi po którejkolwiek kolejce).

Rywalizacja o medale w piłce nożnej plażowej na III Igrzyskach Europejskich rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 1 lipca. W zmaganiach mężczyzn weźmie udział osiem reprezentacji, a wśród kobiet sześć. W Centrum Sportów Plażowych w Tarnowie wystąpi łącznie 168 sportowców.

Piłka ręczna plażowa

Piłka ręczna plażowa po raz pierwszy pojawiła się we Włoszech. Pierwszy turniej rozegrano w 1992 roku na plaży św. Antoniego w miejscowości Ponza.

W piłkę ręczną na plaży grają zespoły złożone z czterech zawodników z czego jeden z nich jest bramkarzem. Za bramkę można otrzymać jeden lub dwa punkty, w zależności, czy był to gol "zwykły" czy "spektakularny". Do bramki premiowanej dwoma punktami zalicza się trafienie z wyskoku, z obrotem czy zaliczone przez bramkarza. Mecz składa się z dwóch części. Jeśli jest remis, to rozgrywane są rzuty karne i tu też bramka może być warta jeden lub dwa punkty, w zależności od stylu zdobycia. Jedna połowa meczu trwa 10 minut i jest przedzielona pięciominutową przerwą.

W piłkę ręczną plażową gra się jedynie za pomocą rąk. Dozwolone jest "rzucanie się" na piłkę, można również grać leżącą lub toczącą się piłką. Wymiary boiska do piłki ręcznej plażowej wynoszą 15x12 metrów.

W rozgrywkach weźmie udział 16 drużyn (192 zawodników i zawodniczek) z 10 krajów, a rozgrywki rozpoczną się 20 czerwca w Centrum Sportów Plażowych w Tarnowie.

Pływanie artystyczne

Pływanie artystyczne, to połączenie tańca, pływania oraz gimnastyki, które ma na celu stworzenie przeróżnych figur i choreografii. Do 2017 roku pływanie artystyczne nosiło nazwę pływania synchronicznego.

Zawody są podzielone na dwa etapy: układ techniczny oraz układ dowolny. Ten pierwszy polega na wykonywaniu 4 figur z czego dwie są obowiązkowe, a drugie dwie wylosowane. Podczas trwania tego etapu, zawodnicy mają klasyczne stroje pływackie, okulary, czepek, oraz klips na nos. Nieco inaczej wygląda układ dowolny, który charakteryzuje się choreografią przygotowaną wcześniej przez zawodników. W tym przypadku nie używa się czepka do pływania i okularów. Rozpuszczone włosy i estetycznie wykonane stroje mają być uzupełnieniem artystycznych figur i choreografii.

Zawody pływania artystycznego rozgrywane mogą być w układzie solowym, duecie, drużynowo (8 osób), w kombinacji (10 zawodników) oraz w duecie mieszanym. Występy sportowców oceniane są przez grono sześciu sędziów. Każdy etap może być oceniany na od 1 do 10 punktów. Na koniec punkty się sumują, co daje wynik końcowy.

Zawody z udziałem 170 sportowców odbędą się na krytej pływalni MOSiR w Oświęcimiu.

Rugby siedem

Rugby siedem to uszczuplona wersja klasycznego rugby union. W rugby 7 na boisku przebywa łącznie 14 zawodników. Właśnie ten rodzaj gry został wprowadzony do programu igrzysk olimpijskich, które odbyły się w 2016 roku w Rio de Janeiro. Również na III Igrzyskach Europejskich w Małopolsce zobaczymy zmagania w tej dyscyplinie.

W rugby siedem można mieć maksymalnie 5 graczy rezerwowych, a zmian można dokonać maksymalnie trzy razy. W przypadku tej odmiany rugby, rozgrywa się dwie połowy po siedem minut, natomiast spotkanie finałowe turnieju trwa dwa razy po 10 minut. Jest to duża różnica w porównaniu ze znaną odmianą rugby, która trwa 2 razy po 40 minut.

Mecze rozgrywane są piłką przypominającą jajo. Zaczynają się kopnięciem piłki ze środka boiska. Zawodnicy mogą piłkę chwytać i z nią biegać. Podawać można tylko do tyłu zarówno rzucając, jak i kopiąc. W przeciwieństwie do innych sportów zespołowych w rugby można się przepychać. Celem zawodników jest przyłożenie na polu punktowym. Bramki zdobywa się również z podwyższenia, rzutów karnych oraz kopnięcia "drop gol".

Zmagania w turnieju mężczyzn oraz kobiet zobaczymy od 25 do 27 czerwca na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Łącznie wystąpi 312 zawodników i zawodniczek z 14 krajów.

Skoki do wody

Skoki do wody jako dyscyplina sportu narodziły się w Wielkiej Brytanii w XIX wieku. W 1880 roku zaczęto organizować pierwsze zawody. Pierwsze krajowe mistrzostwa w tym sporcie przeprowadzono w Niemczech.

Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą wykonać skok do wody z trampoliny lub wieży, a w trakcie lotu wykonać różnego rodzaju figury. Skoki mogą być oddawane z miejsca, przodem, z rozbiegu lub tyłem do krawędzi skoczni. Możliwe jest również przyjęcie pozycji startowej na rękach. Skoki wykonuje się indywidualnie lub w parach. Sędziowie oceniają przede wszystkim poprawność wykonania figur, ich trudność czy sposób wejścia do wody.

Łącznie 150 najlepszych sportowców z 20 krajów Europy wystąpi na pływalni w Rzeszowie. W kategorii męskiej i kobiecej zobaczymy skoki z trampoliny z wysokości jednego metra i trzech, skoki z wieży z 10 metrów, skoki synchroniczne z trampoliny z 3 metrów oraz skoki synchroniczne z wieży z wysokości 10 metrów. Również w Rzeszowie odbędzie się turniej drużynowy oraz skoki mieszane synchroniczne.

Skoki narciarskie

Skoków narciarskich Polakom zdecydowanie nie trzeba przedstawiać. Skoki rozgrywane na igelicie pierwszy raz pojawią się na igrzyskach europejskich. Miejscem zmagań będą dwie skocznie: blisko 100-letnia Wielka Krokiew oraz Średnia Krokiew - na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Zawody odbędą się od 27 czerwca do 1 lipca. Łącznie w zmaganiach weźmie udział 111 najlepszych zawodników i zawodniczek z całej Europy.

W klasyfikacji końcowej nie tylko liczy się to, jaką długość skoku osiągnie zawodnik. Sędziowie przyznają także noty za styl oraz dodatkowe punkty za wiatr - dodatnie lub ujemne w zależności od kierunku i siły podmuchów. Wszystko zależy od tego, czy wiatr wieje z tyłu skoczni czy pod narty. Jeśli podmuchy są z tyłu, to zostają przyznane dodatkowe punkty ze względu na to, że warunki atmosferyczne nie sprzyjały skoczkowi. Gdy wiatr wieje pod narty, punkty są odejmowane, ponieważ zawodnikowi pomaga korzystny wiatr, który pozwala na dalszy skok. Suma trzech punktacji stanowi ocenę skoku ze względu na to, że najwyższa i najniższa nota nie jest wliczana w punktację. Zarówno na Średniej jak i Dużej Krokwi zobaczymy konkurs indywidualny mężczyzn i kobiet. Przeprowadzony zostanie również konkurs drużyn mieszanych. Czy polscy reprezentanci zdobędą medale? Na pewno dadzą z siebie wszystko.

Strzelectwo

Strzelectwo sportowe nie należy do najprostszych dyscyplin i wymaga pełnej koncentracji. Strzelcy muszą zmierzyć się z prawidłowym utrzymaniem lufy pistoletu, z zachowaniem bezruchu i przede wszystkim z precyzyjnym oddaniem strzału. Zawodnicy strzelają w specjalnie wyznaczony cel, którym najczęściej jest tarcza. Zawody rozpoczną się 22 czerwca i potrwają do 2 lipca, więc medale będą rozdawane przez 11 dni.

Podczas rywalizacji w strzelnicy sportowej we Wrocławiu, 12 zawodników (6 mężczyzn i 6 kobiet) będzie mogło wywalczyć sobie przepustkę na IO w Paryżu w 2024 roku. Będzie to najobszerniejsza dyscyplina sportu rozgrywana na III Igrzyskach Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Łącznie na tegorocznej imprezie aż w 30 konkurencjach zobaczymy strzelectwo. Będzie strzelanie z karabinu pneumatycznego, małokalibrowego i szybkostrzelnego indywidualnie, drużynowo oraz w mikście. Nie zabraknie również innych dziedzin strzelectwa sportowego takich jak trap czy skeet. We Wrocławiu wystąpi 450 sportowców z 35 krajów.

Szermierka

Szermierka jest dyscypliną olimpijską od 1896 r. (mężczyźni) i 1924 r. (kobiety). Uprawiana jest w konkurencjach: szabla, szpada i floret. Trzy odmiany szermierki różnią się między sobą polem trafienia, wyglądem broni i sposobem sędziowania.

Już w okresie średniowiecza zaczęły powstawać pierwsze traktaty szermiercze, które były zbiorami zawierającymi techniki używane w pojedynkach. Wówczas skupiano się na zręczności, precyzji, sprycie oraz różnych sztuczkach. W szpadzie i florecie liczą się pchnięcia, w szabli zarówno pchnięcia jak i cięcia. Miejsce, na którym odbywają się walki szermiercze nazywamy planszą. Rozmiar takiej planszy wynosi 14 metrów długości oraz 1,5-2 metra szerokości. Zawodnicy przed i po walce pozdrawiają się tzw. ukłonem szermierczym, a po pojedynku podają sobie nieuzbrojone ręce.

Rywalizacja o medale III Igrzysk Europejskich rozpocznie się 25 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie. Łącznie w 12 konkurencjach zobaczymy 460 sportowców z 30 krajów. Zarówno w walkach indywidualnych jak i drużynowych zobaczymy mężczyzn oraz kobiety we wszystkich konkurencjach szermierczych: szabli, szpadzie i florecie.



Taekwondo

Słowo taekwondo jest połączeniem trzech słów pochodzących z języka koreańskiego: "tae" - "noga", "kwon" - pięść oraz "do" - droga. W założeniu twórcy tej dyscypliny - Choi Hong Hiego, taekwondo miało być sposobem samoobrony, a nie sztuką walki, którą dzisiaj, dzięki bardzo dużej popularności się stało, zostając dyscypliną olimpijską. Według twórcy taekwondo najważniejszymi pięcioma filarami są: grzeczność i uprzejmość, rzetelność i uczciwość, wytrwałość, opanowanie i samokontrola oraz odwaga i nieugięty duch.

Taekwondo składa się z sześciu elementów: walki sportowej, aranżowanej, układów formalnych, kopnięć z wyskoku oraz uwolnień z uchwytów. Sport ten polega przede wszystkim na silnym i celnym uderzaniu nogą lub ręką w wybrany punkt ciała przeciwnika. Ważna jest również obrona, która powinna być jak najskuteczniejsza. Nie tylko za pomocą uderzenia można przejąć inicjatywę w walce. Liczy się również wyślizgnięcie, pociągnięcie i skręcenie.

Zawody w taekwondo podczas III Igrzysk Europejskich będą rozgrywane systemem pucharowym w ośmiu kategoriach wagowych żeńskich i męskich. Zmagania 256 sportowców z 44 krajów będą się odbywać w Arenie w Krynicy-Zdroju.



Tenis stołowy

Tenis stołowy jest popularną dyscypliną sportową zarówno w Polsce jak i na świecie. Polega na odbijaniu piłeczki i przebijaniu jej na pole przeciwnika w taki sposób, aby rywal nie miał możliwości odebrać uderzenia. Trafiając w siatkę lub poza stół przeciwnik zyskuje punkt. Przechodząc do serwisu, zawodnik musi odbić piłeczkę najpierw od swojej połowy. Później, dopiero jak dotknie ona strony przeciwnika, to może on wyprowadzić swoje uderzenie.

Stół do tenisa stołowego ma 2,7 m długości oraz 1,5 m szerokości. Na środku stołu musi znajdować się siatka, której wysokość zawieszona jest na 15,2 cm od powierzchni blatu stołu. Mecze w tenisie stołowym są rozgrywane do 3 lub 4 wygranych setów (w zależności od rangi turnieju), z czego każdy set gra się do 11 punktów.

Rywalizacja odbywa się w singlu kobiet i mężczyzn, mikście, czyli pojedynku mieszanym, a także w zawodach drużynowych kobiet i mężczyzn. Łącznie 152 zawodników i zawodniczek z 30 krajów weźmie udział w walce o medale na obiektach Hutnika w Nowej Hucie.

Triathlon

Triathlon to wszechstronna dyscyplina sportowa, która zawiera w sobie trzy konkurencje - bieganie, jazdę rowerową oraz pływanie. Dystans olimpijski to 1,5 kilometra pływania, 40 kilometrów na rowerze i 10 kilometrów biegu.

Zasady tej dyscypliny zostały spisane w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Również tam - w San Diego w 1974 roku rozegrano pierwszy triathlon. W tym sporcie najważniejsza jest wytrzymałość i szybkość. Wygrywa ten, który w najkrótszym czasie dostanie się na linię mety. Rywalizacja rozpoczyna się od pływania. Sportowcy muszą poruszać się w obrębie wyznaczonych torów. Później zawodnicy w specjalnym boksie zdejmują czepek pływacki, okulary i wsiadają na rower. Triathlon kończy się biegiem.

W Krakowie na Zalewie Nowohuckim odbędą się zawody indywidualne i sztafeta mieszana na dystansie 0,3 km pływania, 5 km jazdy na rowerze i 1,5 km biegu. W triathlonie weźmie udział łącznie 120 sportowców z 30 krajów.



Wspinaczka sportowa

Wspinaczka sportowa jest odmianą wspinaczki skalnej, która polega na przemieszczaniu się po bardzo stromym terenie (ściance), przez co wymaga trwałego przymocowania w celu asekuracji.

W tej dyscyplinie sportu wyróżnia się trzy podstawowe konkurencje. Bouldering to wspinanie się bez użycia liny, który składa się z małej liczby trudnych ruchów. Prowadzenie to rodzaj wspinaczki, w której wykorzystuje się linę, a zawodnicy mają sześć minut, by wspiąć się jak najwyżej na 15-metrową ścianę. Wspinaczka na czas to równie emocjonująca kategoria jak poprzednie. Dwóch zawodników ściga się na identycznych ułożonych obok siebie drogach na 15-metrowej ścianie z 5-stopniowym przewieszeniem.

Rywalizacja rozpocznie się 22 czerwca w hali Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Łącznie 100 sportowców z 17 krajów będzie walczyć o medale w 6 kategoriach: zarówno mężczyźni jak i kobiety we wspomnianych rodzajach wspinaczki: wspinaczce na czas, boulderingu i prowadzeniu.

