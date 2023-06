Już tylko kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. To będzie największa multidyscyplinarna impreza tego roku. Sprawdzamy, jak wyglądają igrzyska w liczbach.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

1

Pierwszy raz na igrzyskach europejskich kibice będą mogli oglądać kobiecy beach soccer (czyli piłkę nożną plażową). Do tej pory mogliśmy śledzić tylko zmagania mężczyzn, ale tym razem w Tarnowie zobaczymy również panie, a wśród nich żeńską reprezentację Polski, powołaną specjalnie na tę okazję. Biało-czerwone mają niewielkie doświadczenie, ale mimo to są wśród kandydatek do medali. W naszej kadrze znalazły się między innymi klubowe mistrzynie świata.

2

Dwie maskotki wybrano na imprezę. To smok Krakusek i salamandra Sandra, wyłonione w specjalnym konkursie, na który wpłynęło ponad 2 400 zgłoszeń, był otwarty dla młodych ludzi z całej Europy w wieku 5-15 lat.

3

Trzecią edycję igrzysk europejskich będziemy oglądać w Krakowie i Małopolsce. Poprzednie igrzyska odbyły się w Mińsku i Baku.

5

Pięć osób będzie liczyła reprezentacja uchodźców, którą zobaczymy podczas IE 2023. Do Polski przyjadą zawodnicy taekwondo: Kasra Mehdipournejad, Kimia Alizadeh Zenoorin i Dina Pouryounes Langeroudi oraz rywalizujący w boksie Cindy Winner Djankeu Ngamba i Farid Walizadeh.

Kasra Mehdipournejad musiał uciec z Iranu, a dziś mieszka w Niemczech i marzy o igrzyskach europejskich. Był już w Polsce - w 2019 zdobył złoty medal na Poland Open w kategorii -74kg.

Z Iranu pochodzą także Kimia Alizadeh Zenoorin i Dina Pouryounes Langeroudi. Ta pierwsza w 2016 roku podczas igrzysk w Rio de Janeiro zdobyła dla swojej ojczyzny brązowy medal. Została tym samym pierwszą Iranką, która wywalczyła medal na letnich igrzyskach olimpijskich. W 2020 roku uciekła do Niemiec. W Iranie byłam jedną z milionów uciśnionych kobiet. Jesteśmy tam tylko narzędziami - tłumaczyła swoją decyzję.

8

Osiem lat temu odbyła się pierwsza edycja igrzysk europejskich, a decyzja o powołaniu do życia tej imprezy zapadła podczas 41. zjazdu Europejskiego Komitetu Olimpijskiego w Rzymie. Dlaczego zdecydowano się na organizację igrzysk na poziomie europejskim wiele lat po tym, jak kontynentalne igrzyska zaczęto organizować w innych częściach świata? Igrzyska amerykańskie i panamerykańskie, azjatyckie są już od dawna. Tam spotyka się wiele sportów, tych olimpijskich i olimpijskich. I ta idea funkcjonowała bardzo dobrze na wszystkich kontynentach. Europa chyba troszeczkę w tym swoim konserwatyzmie zasiedziała się, ponieważ tutaj były rozgrywane jednak pierwsze igrzyska olimpijskie, tutaj jest większość siedzib organizacji sportowych i trochę jesteśmy eurocentryczni. Wydawało nam się, że już wszystko mamy i pozazdrościliśmy po prostu tym, którzy cieszą się medalami w Azji czy w Ameryce. Chcemy mieć swoje igrzyska, swoją radość - mówił w rozmowie z Radiem RMF24 Robert Korzeniowski.

10

10-letnia Gloria Goryl z Wojnicza stworzyła projekt jednej z maskotek tej edycji igrzysk: czarno-żółtej salamandry Sandry.

12

12 dni będą rywalizowali sportowcy w ramach III Igrzysk Europejskich. Ceremonia otwarcia odbędzie się 21 czerwca, a zamknięcia 2 lipca. Widowiska odbędą się na stadionie Wisły Kraków.

13

13 miast będzie gościło czołowych europejskich sportowców. Oprócz Krakowa będą to: Krzeszowice, Chorzów, Tarnów, Krynica-Zdrój, Zakopane, Nowy Targ, Rzeszów, Wrocław, Nowy Sącz, Oświęcim, Myślenice, Bielsko-Biała.

15

15-letnia Katarzyna Biśta z Libiąża stworzyła projekt smoka Krakuska, który jest jedną z maskotek III Igrzysk Europejskich.

16

16 lat temu ostatni raz Polskę widziała jedna z kobiet, która będzie wolontariuszką na III Igrzyskach Europejskich. Polka, która mieszka w Stanach Zjednoczonych w czasie IE 2023 będzie mogła zobaczyć, jak bardzo zmienił się nasz kraj.

25

25 obiektów będzie arenami igrzysk.

29

29 dyscyplin znalazło się w programie III Igrzysk Europejskich. Będą konkurencje bardzo dobrze znane kibicom, jak i takie, które dopiero walczą o to, by podbić serca fanów. Nowością będzie breaking, kojarzony w Polsce jako breakdance. Nasz kraj reprezentować będzie Igor Wypiór, czyli B-boy Wigor. Duże zainteresowanie środowiska wzbudza także rywalizacja w skokach do wody, która będzie odbywać się w Rzeszowie. Wśród reprezentantek Polski będzie między innymi znana z programu "Celebrity Splash" Kaja Skrzek. Co ciekawe, uroki tej dyscypliny docenili polscy twórcy filmowi. W trenera tego sportu wcielił się legendarny aktor Zbigniew Cybulski w filmie "Jutro Meksyk" w reżyserii Aleksandra Ścibora-Rylskiego.

49

49 państw będzie miało swoich reprezentantów na IE 2023.

55

55 tysięcy kibiców może gościć Stadion Śląski, czyli największy obiekt III Igrzysk Europejskich. W Chorzowie o medale IE i jednocześnie wygraną w drużynowych mistrzostwach Europy będą walczyli lekkoatleci.

93

93 lata ma najstarszy wolontariusz, który będzie brał udział w III Igrzyskach Europejskich. Pan Jan z Krakowa przepracował ponad 30 lat w branży turystycznej, zna angielski i francuski. Sam kocha sport, co udowadnia, ćwicząc każdego dnia.

176

176 kibiców zasiądzie na trybunach najmniejszego obiektu igrzysk - pływalni MOSiR w Oświęcimiu. Bilety na pływanie artystyczne, które będzie można oglądać w Oświęcimiu, rozeszły się tak bardzo szybko.

253

253 komplety medali zostanie rozdanych w czasie III Igrzysk Europejskich. Kruszec na krążki pochodzi z recyklingu - m.in. z materiałów elektronicznych czy nieużywanej biżuterii. Medale są fuzją tradycji i nowoczesności. W dużym stopniu nawiązują do polskiej historii, ale i tradycji regionu - dlatego nie zabrakło tu uproszczonych form ludowych zdobień.

413

413 km dzieli najdalej oddalone od siebie obiekty, w których o medale będą walczyli sportowcy. Mowa o strzelnicy sportowej we Wrocławiu i pływalni przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie.

7000

7000 tysięcy sportowców weźmie udział w III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Najwięcej będzie lekkoatletów.

8000

8000 kandydatów z 111 krajów zgłosiło się na wolontariuszy.