Aż na 25 obiektach odbędą się III Igrzyska Europejskie. Gdzie będzie można oglądać poszczególne dyscypliny? Zobacz nasze zestawienie.

Rugbiści będą rywalizować na stadionie Wisły Kraków / Jacek Skóra / RMF FM

Kraków - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

To Kraków jest miastem, które w największej mierze będzie gościć III Igrzyska Europejskie. Świadczy o tym nie tylko fakt, że to w stolicy Małopolski powstanie wioska olimpijska, ale również liczba zawodów, które zostaną rozegrane w mieście. Sportowców walczących o medale będzie można spotkać niemal w każdym zakątku miasta. Oto lista krakowskich obiektów, na których będą rozgrywane zawody:

1. Stadion Miejski im. Henryka Reymana

Na stadionie Wisły Kraków zobaczymy tylko jedną dyscyplinę, ale za to widowiskową. Chodzi o rugby w odmianie siedmioosobowej. O medale będą walczyć zarówno panowie, jak i panie. Stadion jest też miejscem, w którym odbędzie się ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich.

2. Tauron Arena Kraków

Drugim z obiektów jest hala widowiskowa Tauron Arena Kraków. W obiekcie będą rywalizowali szermierze i szermierki.

3. Rynek Główny w Krakowie

Choć wiele osób może to zaskoczyć, to również na krakowskim Rynku Głównym będzie można zauważyć III Igrzyska Europejskie. Na najważniejszym placu miejskim ustawione zostaną stoły do teqballu, a także korty do padla.

4. Hala 100-lecia KS Cracovii

W hali 100-lecia KS Cracovii zobaczymy koszykarzy i koszykarki. W obiekcie zobaczymy rywalizację w formacie 3x3.

5. Centrum Sportu Kolna

Igrzyska Europejskie będzie można też poczuć w zachodniej części miasta. W Centrum Sportu Kolna zobaczymy kajakarzy i kajakarki rywalizujące w slalomie.

6. AWF Kraków

Do igrzysk wykorzystany zostanie też stadion krakowskiego AWF-u. Tam będzie można oglądać rywalizujących pięcioboistów.

7. Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy

W Nowej Hucie też nie zabraknie sportowych emocji. W hali przy Ptaszyckiego rozegrane zostaną turnieje tenisa stołowego.

8. Zalew Nowohucki

W Nowej Hucie przy Zalewie Nowohuckim można będzie zobaczyć rywalizację triathlonową.

9. KS Płaszowianka

Na obiektach Klubu Sportowego Płaszowianka rozegrania zostanie rywalizacja w łucznictwie sportowym.

Cholerzyn - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Zalew Kryspinów

Igrzyska Europejskie zobaczymy też w Cholerzynie na zalewie Kryspinów. Na wodach akwenu na krótkich dystansach będą pływać kajakarze.

Krzeszowice - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Park BMX

Igrzyska Europejskie zagoszczą też do Krzeszowic. To lokalizacja, którą powinni zapamiętać fani kolarstwa, bo właśnie ta dyscyplina zostanie rozegrana w Parku BMX.

Chorzów - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Stadion Śląski

Choć gospodarzem Igrzysk Europejskich jest Małopolska, to sportowcy pojawią się też w województwie śląskim. W Chorzowie będzie sporo medali do rozdania, bo biegać i skakać na stadionie będą lekkoatleci.

Tarnów - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Hala Akademii Nauk Stosowanych

W kompleksie budynków Wydziału Ochrony Zdrowia znajduje się ściana wspinaczkowa, na której rozgrywane były już takie imprezy jak Puchar Europy. W tym mieście zobaczyć będzie można wspinaczkę sportową i takie gwiazdy tej dyscypliny jak Aleksandra Mirosław czy Natalię Kałucką.

2. Centrum Sportów Plażowych

Tarnów będzie też miejscem, w których rozegrane zostaną sporty plażowe. Mowa o odmianach piłki ręcznej i piłki nożnej.

3. Arena Jaskółka Tarnów

W Tarnowie będzie też można oglądać na żywo walczących o medale badmintonistów.

Krynica-Zdrój - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Góra Parkowa

W przepięknych okolicznościach przyrody na krynickiej Górze Parkowej zobaczymy wyścigi kolarstwa górskiego.

2. Krynica-Zdrój Arena

Do Krynicy-Zdroju zawitają też sporty walki. W miejscowej hali sportowej będzie można oglądać rywalizację w judo i taekwondo.

Zakopane - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. COS Zakopane

Emocji nie zabraknie też w stolicy Podhala. Na Wielkiej Krokwi skakać będą najlepsi skoczkowie.

Nowy Targ - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Arena Nowy Targ

Nowy Targ powinni odwiedzić wszyscy fani boks. Najlepsi pięściarze kontynentu będą walczyć o kwalifikację olimpijską w Arenie Nowy Targ.

Rzeszów - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Pływalnia ROSIR

Igrzyska Europejskie zagoszczą też na Podkarpaciu. W Rzeszowie na basenie przy ul. Matuszczaka kibice będą mogli oglądać skoki do wody.

Wrocław - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Kompleks WKS Śląsk Wrocław

Kolejnym miejscem poza Małopolską, do którego zawita wielka sportowa impreza, jest Wrocław. W kompleksie Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk przy ulicy Świątnickiego odbędą się zawody w strzelectwie.

Nowy Sącz - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Park Strzelecki

Nową dyscyplinę olimpijską - breaking - będzie można oglądać w Nowym Sączu. Taneczną rywalizację będzie można oglądać w Parku Strzeleckim.

Oświęcim - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. MOSiR Oświęcim

W Oświęcimiu rozegrana zostanie tylko jedna dyscyplina. Chodzi o pływanie artystyczne.

Myślenice - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Sport Arena Myślenice

Sportowe emocje czekają też na mieszkańców Myślenic. W mieście zobaczymy, jak zawodnicy walczą o medale w muaythai i kickboxingu.

Bielsko-Biała - gdzie będą rozgrywane Igrzyska Europejskie?

1. Hala Widowiskowa BBOSiR

Drugim - poza Stadionem Śląskim - miejscem, w którym w województwie śląskim będzie można oglądać Igrzyska Europejskie jest hala w Bielsku-Białej. W obiekcie znajdującym się w pobliżu kolei linowej na Szyndzielnie rywalizować będą karatecy.