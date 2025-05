​Środa jest drugim dniem egzaminu ósmoklasisty 2025. Wczoraj uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek będą zmagać się z językiem obcym. W tym artykule opublikujemy wkrótce arkusze CKE oraz propozycje rozwiązań z dzisiejszego egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

/ RMF FM

W środę o godz. 9.00 ósmoklasiści rozpoczęli egzamin z matematyki - drugą część egzaminu ósmoklasisty. W tym roku czas na rozwiązanie zadań wydłużono ze 100 do 125 minut. Resort edukacji tłumaczył, że pozwoli to zdającym m.in. na ponowne zastanowienie się nad udzielonymi odpowiedziami i na dokładne sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę.

Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, czas egzaminu mógł zostać przedłużony o 65 minut.

Na egzamin uczeń mógł zabrać wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis czarnym tuszem lub atramentem, a także linijkę. Zdający nie mogli wnieść na salę egzaminacyjną kalkulatorów ani urządzeń telekomunikacyjnych.

To egzamin obowiązkowy

Jak poinformowała CLE, w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 354 tys. 940 uczniów z ponad 12 tys. 850 szkół. Do egzaminu zgłoszono też ponad 13 tys. 280 uczniów - obywateli Ukrainy z ok. 3 tys. 950 szkół.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w dniach 13-15 maja, to będzie go pisał w terminie dodatkowym: od 10 do 12 czerwca.

Po zakończeniu egzaminu, każdego dnia po południu arkusze są publikowane na stronach internetowych CLE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

W czwartek ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego nowożytnego.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Zaświadczenia lub informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, a także zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.