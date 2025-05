Zbliżający się egzamin ósmoklasisty to dla wielu uczniów źródło ogromnego stresu. Lęk przed porażką, napięcie związane z presją otoczenia czy obawy o przyszłość – to tylko niektóre emocje, z którymi mierzą się młodzi ludzie. Psychologowie podkreślają jednak, że stres to naturalna reakcja organizmu, którą można opanować. Wystarczy poznać i regularnie stosować kilka prostych technik relaksacyjnych, które pomogą przejść przez ten trudny czas z większym spokojem i pewnością siebie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Rozpoznaj swoje emocje i naucz się je nazywać Psycholożka Ewa Niewola z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia Grupy LUX MED zaznacza, że kluczem do opanowania stresu jest zrozumienie, co dokładnie czujemy: Lęk to emocja, która pojawia się w odpowiedzi na wyimaginowane zagrożenia. To nie strach przed realnym niebezpieczeństwem, ale obawa przed tym, co może się zdarzyć - tłumaczy. Zatrzymanie się na chwilę i świadome nazwanie emocji, które w nas się pojawiają - czy to lęk, smutek, frustracja czy nawet ekscytacja - pomaga lepiej zrozumieć reakcje własnego ciała i umysłu. Taki krok pozwala skuteczniej reagować na napięcie i zmniejsza jego siłę. Zobacz również: Pokonaj stres maturalny! 4 skuteczne porady psychologa Oddychaj, wizualizuj, rozluźniaj Gdy emocje biorą górę, warto sięgnąć po techniki, które angażują ciało i pomagają wyciszyć umysł. Świadome oddychanie - głęboki wdech przez nos i powolny wydech ustami to prosty sposób na uspokojenie nerwów. Regularne ćwiczenia oddechowe obniżają napięcie i poprawiają koncentrację.

- głęboki wdech przez nos i powolny wydech ustami to prosty sposób na uspokojenie nerwów. Regularne ćwiczenia oddechowe obniżają napięcie i poprawiają koncentrację. Wizualizacja - zamknij oczy i wyobraź sobie spokojne miejsce: las, plażę, górską polanę. Im więcej szczegółów zobaczysz w wyobraźni - dźwięków, zapachów, kolorów - tym skuteczniej twój umysł oderwie się od stresujących myśli. To ćwiczenie pomaga przenieść uwagę na coś pozytywnego i odprężającego, co skutecznie redukuje napięcie przed egzaminem - mówi Ewa Niewola. Ostatnia, ale równie ważna rada: rozmowa z bliskimi. Otaczaj się wspierającymi osobami i dziel się swoimi obawami - radzi psycholożka. Kontakty z rodziną i przyjaciółmi mogą działać jak bezpieczna przystań. Czasem wystarczy tylko, by ktoś nas wysłuchał - wtedy trudne emocje tracą na sile. Zobacz również: Donald Tusk przemówi do obywateli w orędziu

