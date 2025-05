150 minut trwa tegoroczny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jest pierwszym z trzech, z jakimi mierzą się uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem jej ukończenia. W tym artykule opublikujemy arkusze CKE z języka polskiego, a następnie propozycje rozwiązań przygotowane przez naszego eksperta.

Egzamin ósmoklasisty 2025: Uczniowie mają więcej czasu

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, w 2025 roku do egzaminu ósmoklasisty zgłoszono ponad 354 940 uczniów z ponad 12 850 szkół. Wśród nich znalazło się również ponad 13 280 uczniów - obywateli Ukrainy, uczęszczających do około 3 950 szkół.

Tegoroczni ósmoklasiści mają więcej czasu na napisanie egzaminu z każdego przedmiotu. Ministerstwo edukacji podkreśla, że zmiana ta ma na celu umożliwienie uczniom lepszego rozplanowania czasu, ponownego przeanalizowania odpowiedzi oraz dokładnego przeniesienia ich na kartę odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 150 minut (w poprzednich latach: 120 minut). W przypadku uczniów, którym przysługują dostosowania warunków egzaminacyjnych, czas ten mógł zostać wydłużony - maksymalnie o 75 minut. Z kolei uczniowie z Ukrainy mogą pisać egzamin nawet o 115 minut dłużej.

Egzamin z matematyki, który odbędzie się w środę, potrwa 125 minut. Uczniowie z dostosowaniem mogą uzyskać dodatkowe 65 minut. Z kolei w czwartek ósmoklasiści zmierzą się z językiem obcym nowożytnym - standardowy czas pisania to 110 minut, a maksymalne wydłużenie wynosi 55 minut.

O czym decyduje egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 21 im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej - połowę wszystkich punktów rekrutacyjnych stanowią właśnie punkty za egzamin, druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym oraz inne osiągnięcia.

W tym artykule opublikujemy arkusze egzaminacyjne z CKE oraz propozycje rozwiązań przygotowane naszego eksperta.