Pierwszy błąd, na który uwagę zwracają nauczyciele, to zbyt dużo nauki. Warto uczyć się systematycznie, choćby w czasie majówki, ale nie za długo. Nie warto poświęcać temu całego dnia czy całej nocy. Uczmy się małymi dawkami, radzę uczniom i absolwentom, by dbali o swój dobrostan i spokój. Warto pamiętać, że całe pokolenia przed nimi pisały egzamin maturalny czy egzamin po szkole podstawowej. Jeszcze wielu jest tych, którzy będą w podobnej sytuacji. To ułatwi odnalezienie się w tej sytuacji - zaznacza Małgorzata Wojtysiak, nauczycielka języka polskiego i dyrektor 11. Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Warszawie.

Jak skutecznie przygotować się do egzaminów z języka polskiego?

Na ostatnim etapie przed maturą czy przed egzaminem ósmoklasisty często już nie rozwiązywanie arkuszy jest najlepszym rozwiązaniem. Warto przypominać sobie lektury, zagadnienia, nie sądzę, żeby to był czas, w którym głowa dużo przyjmie - dodaje Małgorzata Wojtysiak.

Nauczycielka języka polskiego Anna Kułaga dodaje, że przed maturą bardzo ważna jest znajomość treści lektur obowiązkowych. To część trzecia "Dziadów", "Lalka", "Wesele", ważne są też pozycje literatury okresu wojny i okupacji, a z literatury powszechnej "Makbet" czy "Antygona". Warto w wolnych chwilach ćwiczyć umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, pamiętać o konieczności uzasadnienia swojego poglądu, sposobie formułowania argumentów i kontekstach. Przypominamy naszym uczniom o schemacie: argument '"ontekst" podsumowanie częściowe. Warto ćwiczyć formę notatki syntetyzującej. To są elementy, konkretne sposoby, które pomogą skutecznie przygotować się do egzaminu z języka polskiego - wymienia Anna Kułaga.

Jakich błędów uniknąć na innych przedmiotach?

Nauczyciele matematyki podpowiadają, by przed maturą poćwiczyć konkretne umiejętności, między innymi rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych, a także nierówność kwadratową oraz procent składany. Nauczyciele angielskiego sugerują, by przed sesją maturalną przypomnieć sobie konstrukcję rozprawki "za i przeciw" oraz czas present perfect.

Nauczyciele zwracają też uwagę ósmoklasistom, by w zadaniach wymagających operowania jednostkami, np. długością, powierzchnią, objętością, uczniowie uważali na to, jakimi jednostkami się posługują. Nieuważność może prowadzić do błędnych wyników. Chodzi o sytuacje, w których dochodzi do tego, że uczeń zapomina o przeliczeniu centymetrów na metry, czy kilogramów na gramy. Część nauczycieli przypomina też o tym, by uczniowie przypominali sobie, jak poprawnie konstruuje się wykresy, w tym jak określić na przykład skalę osi. Jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie wykresy pojawią się w arkuszu egzaminu ósmoklasisty.

Wśród podpowiedzi uniwersalnych, zarówno dla maturzystów, jak i dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych, jest trenowanie czytelnego pisma, by odpowiedzi udzielone w arkuszu nie zostawiały wątpliwości, jak je interpretować i rozumieć w czasie oceny.

Uważność jest ważna

Nauczyciele zwracają też uwagę, żeby przed egzaminami ćwiczyć... uważność. Specjaliści podkreślają, że umiejętność skupienia się na chwili obecnej i na jednym bodźcu ułatwi uważne przeczytanie polecenia, zrozumienie go i precyzyjną odpowiedź na zadane pytanie. Organizatorzy kursów, które na ostatniej prostej ułatwiają przygotowanie się do egzaminu, zauważają, że uczniowie często przyspieszają i czytając zadania powierzchownie. To może prowadzić do błędnych odpowiedzi. Niewłaściwe zrozumienie treści zadania może skutkować nieodpowiednią odpowiedzią lub niepełnym wykonaniem polecenia, a przez to na egzaminie można stracić cenne punkty.

Część ekspertów poleca też techniki relaksacyjne, wśród nich głębokie oddychanie, medytację lub jogę. Nauczyciele zwracają też uwagę na znaczenie zdrowego stylu życia, w tym odpowiedniej ilości snu, najlepiej około siedmiu godzin oraz aktywność fizyczną, w tym spacery. Wpływ na przygotowanie do egzaminu ma też dieta.

Grill przed maturą - czy to dobry pomysł?

Dieta jest ważna, bo ma wpływ na pracę naszego mózgu, na zdolności skupienia i zapamiętywania, a o to przecież chodzi przed maturami. Maturzyści mogą korzystać z grillowania, natomiast warto nie eksperymentować z nowymi połączeniami produktów, żeby zmniejszyć ryzyko choćby zatruć pokarmowych. Grill też może być dobry i zdrowy, możemy grillować chudsze mięso i dołączyć do niego pieczywo, grillowane warzywa. Warto też odświeżyć głowę, spędzając czas na zewnątrz, na swieżym powietrzu, to ułatwi przygotowanie się do egzaminu. Natomiast odradzałabym jedzenie tłustych produktów i słodyczy, gdzie są cukry proste, bo to zmniejsza zdolności koncentracyjne - podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM dietetyk kliniczny Monika Hajduk.