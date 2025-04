Egzamin ósmoklasisty 2025 już coraz bliżej. To ważny sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową. Analiza wyników z poprzednich lat, raporty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz opinie egzaminatorów i nauczycieli wskazują na powtarzające się błędy, które mogą obniżyć końcowy wynik. Co zrobić, aby uzyskać jak największą liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty? Poniżej znajdziecie garść najważniejszych informacji.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Najczęściej popełniane błędy: jak ich uniknąć? Zdj. poglądowe / Piotr Hukalo/East News / East News

Egzamin ósmoklasisty 2025 odbędzie się 13, 14 i 15 maja.

O czym warto pamiętać, przygotowując się do egzaminu? Jakie błędy najczęściej popełniają uczniowie i jak ich uniknąć? O tym przeczytacie poniżej.

Egzamin ósmoklasisty 2025 już wkrótce.

Z egzaminem z języka polskiego, który potrwa 150 minut, czyli 2,5 godziny, uczniowie kończący szkołę podstawową zmierzą się już o godz. 9:00 we wtorek, 13 maja.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki - trwający 125 minut, czyli 2 godziny i 5 minut - odbędzie się o godz. 9:00 w środę, 14 maja.

Ten z języka obcego - o godz. 9:00 w czwartek, 15 maja. Sprawdzian z najpopularniejszego języka angielskiego uczniowie będą pisać 110 minut, czyli godzinę i 50 minut.

Najczęstsze błędy popełnianie na egzaminie ósmoklasisty

Nieczytanie poleceń ze zrozumieniem

Wielu uczniów popełnia błędy, ponieważ nie zwraca uwagi na szczegóły polecenia. Często pomijają istotne elementy zadania lub odpowiadają nie na to, o co proszono. Niekiedy jest tak, że polecenie na egzaminie ósmoklasisty jest złożone, a więc trzeba wykonać więcej niż jedną czynność, np. "wskazać" i "uzasadnić" lub "podać przykład". Warto więc przeczytać polecenie więcej niż jeden raz.

Brak uzasadnienia odpowiedzi

W zadaniach otwartych, zwłaszcza z języka polskiego, uczniowie zapominają o konieczności uzasadnienia swojego stanowiska lub podania przykładów z tekstu.

Błędy językowe i ortograficzne

Częstym problemem na egzamianie - znów, szczególnie na tym z języka polskiego - są błędy ortograficzne, interpunkcyjne oraz stylistyczne, które znacznie obniżają ocenę pracy pisemnej. Po napisaniu wypracowania należy jeszcze co najmniej raz przeczytać swoją pracę, spojrzeć na nią krytycznie i wprowadzić poprawki.

Niewłaściwe rozplanowanie czasu

Uczniowie często nie dzielą odpowiednio czasu na poszczególne części egzaminu, przez co nie zdążają dokończyć wszystkich zadań lub robią je w pośpiechu. Najlepiej zatem przećwiczyć napisanie egzaminu wcześniej - oczywiście kontrolując czas.

Pomijanie zadań

Zdarza się, że uczniowie zostawiają puste miejsca, nie podejmując próby rozwiązania trudniejszych zadań, co automatycznie oznacza utratę punktów. Cenną wskazówką jest to, aby zawsze próbować udzielić odpowiedzi. Zawsze bowiem istnieje prawdopodobieństwo, że odpowiedź będzie poprawna chociaż częściowo.

Błędy rachunkowe i brak sprawdzania obliczeń (matematyka)

Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki uczniowie często popełniają proste błędy rachunkowe lub nie sprawdzają swoich obliczeń, co prowadzi do utraty punktów nawet przy poprawnym rozumowaniu.

Nieumiejętność korzystania z tekstu źródłowego

W zadaniach z języka polskiego i języków obcych uczniowie nie potrafią właściwie odwołać się do tekstu źródłowego, co skutkuje niepełnymi lub błędnymi odpowiedziami. Jeśli więc w arkuszu podany jest fragment lektury, warto przeczytać go więcej niż jeden raz i powiązać fragment z poleceniem.

Schematyczne odpowiedzi w językach obcych

W części z języka obcego uczniowie często stosują wyuczone schematy, które nie zawsze pasują do kontekstu zadania, przez co odpowiedzi są nieadekwatne.

Wskazówka

Aby uniknąć powyższych błędów, warto regularnie ćwiczyć rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych, czytać polecenia ze zrozumieniem oraz konsultować się z nauczycielami w przypadku wątpliwości. Do egzaminu ósmoklasisty 2025 zostało jeszcze kilkanaście dni, które można efektywnie wykorzystać.