"Postawmy na dużo odpoczynku i trochę nauki". Taką radę na ten weekend dla maturzystów mają psychologowie. Za absolwentami szkół średnich pierwsze egzaminy maturalne. Przed nimi - kolejne, już po weekendzie.

Tegoroczni maturzyści / Adam Burakowski / East News

Część osób potrzebuje powtórek materiału, bo daje im to poczucie kontroli. Zachęcam jednak do tego, żeby odpocząć, zregenerować się. Dobrym pomysłem może być kontakt z osobami, które nie zdają matury, mają inne problemy, rozmowa z taką osobą może przewietrzyć naszą głowę. Trzeba jednak na to uważać, bo osoby starsze od maturzystów mogą czasami mieć tendencję do bagatelizowania matury, zestawiania jej z innymi wyzwaniami dorosłych - zwraca uwagę w rozmowie z RMF FM psycholog Katarzyna Kucewicz. Otaczajmy się z tymi, z którymi dobrze się czujemy, niezależnie od tego, czy już dawno zdobyli maturę, czy ten egzamin dopiero przed nimi. Unikajmy osób, które nas stresują, zadbajmy o kontakt z tymi, którzy dają nam dobrą energię - dodaje.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. POSŁUCHAJ PODPOWIEDZI PSYCHOLOGA DLA MATURZYSTÓW

Ważne jest nie tylko przygotowanie merytoryczne i intelektualne, lecz także mentalne. Tu warto wyspać się, odpocząć. Nie ma jednego patentu na udany wypoczynek, tak jak są różne sposoby spędzania wolnego czasu. Ważne jest, żeby wsłuchać się w siebie i nie narzucać innym swojego sposobu odpoczynku - podkreśla psycholog.

Cenna myśl dla maturzystów?

Wiele osób korci, żeby zajrzeć do książek, nawet na ostatnią chwilę. Jest to w pełni zrozumiałe. Myślę, że można sprawdzać, natomiast jeśli mamy wysoki poziom lęku, zaczynamy bardzo dużo myśleć o kolejnych egzaminach, katastrofizować, warto porozmawiać z kimś, kto nas wspiera. To może być rodzic, to może być koleżanka - podpowiada Katarzyna Kucewicz.

Jeżeli jesteśmy cały czas przygnębienie, rozdrażnieni, przestajemy odczuwać radość, jeśli mamy myśli, że chcemy zrezygnować z matury, może być to znak, że jesteśmy przeuczeni. Maturzyści mogą pomyśleć sobie, że mają stresującą sytuację, która jest wyzwaniem i dodać w myślach "Zrobię to, co potrafię w tym momencie, a co do reszty, zobaczę, jak wszystko się ułoży" - podpowiada psycholog.