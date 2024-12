Rozpoczęliśmy nowy tydzień z akcją "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski"! Dziś zawitaliśmy do Nysy na Opolszczyźnie. Jak zwykle, w naszym żółto-niebieskim miasteczku nie zabrakło świetnej muzyki, pachnących choinek i atrakcji dla Słuchaczy w każdym wieku.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Nysa jest piątym przystankiem naszej tegorocznej akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski".

Byliśmy dla Was od godziny 11:00 na parkingu hali w Nysie, przy ul. Sudeckiej 23. Świąteczne drzewka przywiózł Promo Tir RMF FM i Małopolski.

Jak zwykle mieliśmy dla Was świąteczne upominki oraz pierniczki od RMF FM, a także smaczne niespodzianki z Małopolski.

Nie zabrakło konkursów dla uczestników oraz DJ-a, który zadbał o świąteczną atmosferę w oczekiwaniu na choinkę.

Jak informuje reporter RMF FM, wystarczyły niespełna dwie godziny, żeby rozdać w Nysie wszystkie choinki, nie brakowało dobrych humorów, bo czuć już zbliżające się święta.

Jak już czuć święta, to jest już ta magia - mówi jedna z pań, która stanęła w kolejce po świąteczne drzewko.

Dziękuje bardzo, bo myśmy tutaj doświadczyli powodzi w Nysie i to, że przyjechaliście do nas do Nysy właśnie, jest po prostu cudowne - mówiła jedna z mieszkanek Nysy, która "upolowała" piękną choinkę od RMF FM i Małopolski.

A nasz konwój z choinkami rusza dalej - we wtorek będziemy we Wrocławiu.

"Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski"

Akcja "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski" jest organizowana przez RMF FM wspólnie z Małopolską Organizacją Turystyczną.

W sumie pojawimy się w 9 miastach w Polsce, gdzie na słuchaczy będą czekać setki choinek i spotkania z muzycznymi gwiazdami.

W każdym z miast staną specjalne choinkowe miasteczka, gdzie będzie można wziąć udział w konkursach i zabawach.

W piątek, 6 grudnia, od godz. 16:00 rozdawaliśmy pachnące choinki w Zakopanem, na pl. Niepodległości - w Wasze ręce oddaliśmy tam setki drzewek.

W sobotę byliśmy w Bochni i Oświęcimiu - zobaczcie zdjęcia. Z kolei w niedzielę zawitaliśmy do Katowic.

Oto lista miast, które jeszcze odwiedzimy

Od 2000 roku RMF FM nieprzerwanie prowadzi przedświąteczną akcję obdarowywania słuchaczy żywymi, pachnącymi choinkami.

Podczas tegorocznej, 24. edycji, RMF FM rozda tysiące zielonych, pachnących drzewek. W ramach naszej akcji odwiedzimy jeszcze następujące miasta: