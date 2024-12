Kolejne "Choinki pod choinkę od RMF FM i Małopolski" rozdane! W sobotę rano kilkaset drzewek trafiło do chętnych w Bochni, a po południu byliśmy z Wami w Oświęcimiu. Atrakcji było co niemiara! Już w niedzielę spotykamy się w Katowicach. Sprawdzajcie, kiedy dotrzemy do Waszego miasta!