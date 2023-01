200 tysięcy osób oddało hołd Benedyktowi XVI podczas wystawienia jego ciała w bazylice Świętego Piotra. O 9:30 rozpocznie się pogrzeb emerytowanego papieża. Oczekuje się, że we mszy pogrzebowej weźmie udział 100 tysięcy wiernych. Będzie to pierwsza taka msza w dziejach Kościoła, gdyż urzędujący papież będzie chował swojego poprzednika. Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, gdzie przez sześć lat, do chwili beatyfikacji w 2011 roku, znajdował się grób Jana Pawła II, przeniesiony następnie do bazyliki Świętego Piotra. Wydarzenia z Watykaniu możecie śledzić w naszej relacji. Informacje są tu aktualizowane na bieżąco.

07:52 Przyszłyśmy przed plac Świętego Piotra zaraz po godzinie 5, ale spodziewałyśmy się dużo większej liczby osób - powiedziały dwie młode kobiety, przybyłe na mszę pogrzebową emerytowanego papieża Benedykta XVI.



"Część moich znajomych nie wybrała się na mszę, ponieważ przestraszyła się spodziewanych tłumów" - wyjaśniła młoda Japonka, mieszkająca i studiująca w Rzymie. "Jak na razie nie wygląda to tak strasznie" - dodała.



W oczekiwaniu na wejście na główny plac Watykanu zgromadzeni zaczęli śpiewać religijne pieśni. Około godz. 6.30 służby porządkowe zaczęły wpuszczać wiernych na plac Świętego Piotra.



07:17 Po mszy Franciszek odprawi końcowe obrzędy pogrzebowe: pokropi trumnę wodą święconą, okadzi ją kadzidłem i odmówi nad nią ostatnią modlitwę. Następnie trumna zostanie przeniesiona w procesji do bazyliki Świętego Piotra, a potem złożona w grobie w Grotach Watykańskich. Ta część ceremonii będzie miała charakter prywatny i nie będzie transmitowana.



07:12 Franciszek wypowie przed Liturgią Słowa następującą formułę: "O Boże, który w zamyśle Twojej Opatrzności powołałeś swojego sługę Benedykta, aby przewodził Kościołowi, spraw, aby w niebie miał udział w wiecznej chwale Twojego Syna, któremu służył na ziemi jako wikariusz".



Pierwsza modlitwa wiernych zabrzmi po niemiecku: "Za papieża seniora Benedykta, który zasnął w Panu: niech wieczny Pasterz przyjmie go do swego królestwa światła i pokoju".



Następnie odmówione zostaną modlitwy po francusku, arabsku, portugalsku i włosku. 07:06 W liturgii przewidziano nieznaczne zmiany, wynikające ze statusu Benedykta XVI - pierwszego w dziejach emerytowanego papieża. Z tego też powodu będzie to wydarzenie historyczne.



Mszy przewodniczyć będzie papież Franciszek, a w koncelebrze będzie około 120 kardynałów na czele z dziekanem Kolegium Kardynalskiego kardynałem Giovannim Battistą Re, który odprawi mszę. To rezultat kłopotów Franciszka z poruszaniem się. Papież będzie siedział przez większość czasu, tak jak podczas wielu uroczystości w ostatnim czasie w Watykanie, gdy w ten sposób im przewodniczył.



W koncelebrze będzie 400 biskupów i 3700 kapłanów. 07:03 Liturgia podczas uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI będzie podobna do tej, jak w przypadku pogrzebu papieża, ale zmodyfikowana ze względu na odmienność sytuacji i status emerytowanego papieża - poinformowano w Watykanie. Mszy przewodniczyć będzie Franciszek. Nie będzie elementów nawiązujących do śmierci papieża.



Uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI będą w dużej części podobne do pogrzebu Jana Pawła II 8 kwietnia 2005 roku. To, co z całą pewnością będzie je różnić, to liczba uczestników; wtedy było ponad 2 miliony osób, teraz oczekuje się do 100 tysięcy wiernych. 06:48 Dzień uroczystości pogrzebowych emerytowanego papieża Benedykta XVI, nie będzie dniem żałoby w Watykanie. Jest ona ogłaszana w przypadku śmierci urzędującego papieża - wyjaśniono.



Otwarte normalnie będą watykańskie urzędy, a ich pracownicy, którzy chcą wziąć udział w mszy pod przewodnictwem Franciszka, mogą to zrobić pod warunkiem, że będzie zagwarantowane niezbędne funkcjonowanie tych instytucji - powiedział dziennikarzom dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

06:42 W godzinie rozpoczęcia w Rzymie pogrzebu papieża Benedykta XVI w archidiecezji gdańskiej i poznańskiej oraz diecezji płockiej i sandomierskiej zabiją w kościołach dzwony. Po zakończeniu uroczystości we wszystkich parafiach w Polsce zostaną odprawione msze żałobne w intencji zmarłego papieża. 06:26 Będą też liczne delegacje Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Wśród nich moderator Centralnego Komitetu Światowej Rady Kościołów biskup Heinrich Bedford-Strohm.



Patriarchat Moskwy i całej Rusi będzie reprezentował drugi w kolejności hierarcha, czyli metropolita Antonii z Wołokołamska, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych.



Przybędzie delegacja rzymskiej wspólnoty żydowskiej, a także przedstawiciel wyznawców islamu z Włoch imam Yahya Pallavicini. 06:19 Zapowiedziano także obecność m.in. prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousy, prezydent Węgier Katalin Novak, królowej Zofii z Hiszpanii, pary królewskiej z Belgii - Filipa i Matyldy, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. 06:16 W mszy uczestniczyć będą dwie oficjalne delegacje - z Włoch, a także z Niemiec, czyli ojczyzny Benedykta XVI. W obu będą szefowie państw i rządów: prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni oraz prezydent Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Olaf Scholz. Obecność innych przywódców będzie mieć charakter prywatny. Będą wśród nich prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. 06:14 "W modlitwie gromadzę wszystkich i zawierzam ich Panu, abyśmy prowadzili życie godne Jego i Jego miłości" - te słowa pokazują, kim stał się emerytowany papież Benedykt XVI po swojej rezygnacji: duchowym "wsparciem" dla papieża Franciszka i dla świata. 06:07 O godz. 9.30 w czwartek na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpocznie się msza pogrzebowa Benedykta XVI. Po raz pierwszy w dziejach urzędujący papież będzie przewodniczył uroczystościom pogrzebowym swego emerytowanego poprzednika. Oczekuje się, że w mszy weźmie udział około 100 tysięcy osób. Przybędą przywódcy z ponad 30 krajów. Ceremonii towarzyszyć będą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. 05:53 Ciała emerytowanego papieża zostało w środę wieczorem złożone do cyprysowej trumny. Zgodnie z tradycją znajdą się w niej paliusze, które nosił jako arcybiskup Monachium, a potem biskup Rzymu, monety i medale z czasów jego pontyfikatu oraz rogito, czyli specjalny tekst opisujący jego posługę, zamknięty w metalowej tubie. Przed godziną 9:00 trumna z ciałem Benedykta XVI zostanie wyniesiona z bazyliki watykańskiej na plac św. Piotra, gdzie będzie odmawiany różaniec. 05:48 Kilkadziesiąt osób ustawiło się w czwartek około 5 rano przed barierkami na via della Conciliazione, aby uczestniczyć we mszy pogrzebowej papieża Benedykta XVI. Wejście na plac św. Piotra ma rozpocząć się o godz. 6. Ulice prowadzących na plac św. Piotra zostały zamknięte; są strzeżona przez oddziały policji i wojskowych. Zobacz również: Kard. Müller: Jan Paweł II i Joseph Ratzinger tworzyli doskonały tandem

