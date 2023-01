„Prezydencka ustawa ma być zmieniona bez wiedzy prezydenta. To jest paradoks” – mówił wiceminister klimatu i środowiska oraz rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. „Porozumienie pana premiera z panem prezydentem byłoby tu właściwie. I wtedy będzie najlepszy czas, żebyśmy się do tego odnieśli. Niepokojące jest stanowisko pana prezydenta, że nie został włączony. Podważa się jego kompetencje konstytucyjne”- dodał Ozdoba.

Jacek Ozdoba / Michał Dukaczewski / RMF FM

Rzecznik Solidarnej Polski przekonuje, że polski rząd nie dostał od Komisji Europejskiej żadnych gwarancji wypłaty pieniędzy z KPO w zamian za poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym.

"Jeżeli mamy podejmować kolejne zmiany, które oznaczają anarchizację polskiego wymiaru sprawiedliwości, podważanie wyroków, czy właściwie funkcjonowania pracy ponad 3 tys. sędziów, którzy nie są związani z żadną opcją polityczną, jeżeli mamy dziś to wszystko wywrócić tylko dlatego, że KE nas szantażuje pieniędzmi, to należy się zastanowić, dlaczego tak się stało" - mówił Ozdoba. "Mam pewne deja vu. Jak byśmy spotkali się kilka miesięcy temu, to tak samo moglibyśmy powiedzieć, że pewne gwarancje i warunki zostały spełnione, pieniądze miały trafić. Był taki minister ds. europejskich (Konrad Szymański - red.), który mówił, że do końca roku, do września" - dodał rzecznik partii Zbigniewa Ziobry.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska uważa też, że propozycje z kamieni milowych KPO, dotyczące np. opłat za drogi ekspresowe, zakazu sprzedaży aut spalinowych czy podatku rejestracyjnego, nie są korzystne dla przeciętnych ludzi. "To wszystko zmierza do tego, że te narzucone parapodatki i kwestia obciążeń za tym idąca będą dużym kosztem dla społeczeństwa" - przekonywał.

Ozdoba był pytany także o słowa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który stwierdził wczoraj, że w Zjednoczonej Prawicy są zwolennicy rozejścia się przed wyborami. "Marszałek Terlecki jest osobą w obozie, która często lubi mówić rzeczy wzbudzające zainteresowanie mediów. W samym PiS-ie słyszałem krytyczne opinie co do np. ministra Budy i kamieni milowych. I w tej sytuacji pytanie, czy ktoś z PiS-u nie chce się rozstać, jest niepotrzebne w tej chwili" - odpowiedział Ozdoba.

W przestrzeni medialnej pojawiły się też informacje, że Solidarna Polska mogłaby pójść do wyborów np. z Konfederacją. "To jest informacja, która ma na celu wrzucić jakąś ciekawostkę. Ale mogę zapewnić, że priorytetem jest obóz Zjednoczony Prawnicy. A polityka pokazuje, że trzeba być przygotowanym absolutnie na wszystko" - powiedział Ozdoba.