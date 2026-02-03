Sekretarz generalny NATO przybył do Kijowa, m.in. po to, by wygłosić przemówienie w parlamencie Ukrainy. "Osiągnięcie porozumienia pokojowego, które zakończy wojnę Rosji w Ukrainie, będzie wymagało trudnych decyzji" - przekazał Mark Rutte.

Mark Rutte w ukraińskim parlamencie / ANDRII NESTERENKO/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

We wtorek rano Mark Rutte przybył do Kijowa, gdzie zaplanowano spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W nocy poprzedzającej wizytę Rosja wystrzeliła na Ukrainę 450 dronów i ponad 60 pocisków rakietowych.

Podczas przemówienia w Radzie Najwyższej Ukrainy Mark Rutte zaznaczył, że osiągnięcie porozumienia pokojowego nie będzie łatwe. Ukraina musi mieć pewność, że każda ofiara, którą poniosła, każde utracone życie, każda trudna chwila, którą przeżyła, nie powtórzą się w najbliższym czasie, że pokój będzie trwały - mówił sekretarz generalny NATO.

Rutte podkreślił, że choć pojawiają się sygnały gotowości do rozmów, Rosja wciąż prowadzi intensywne działania zbrojne. To pokazuje brak wystarczająco poważnych intencji pokojowych - ocenił, przypominając o milionie ofiar po stronie rosyjskiej i wysokich kosztach, jakie ponosi Kreml.

NATO po stronie Ukrainy

Sekretarz generalny NATO poinformował, że 90 proc. rakiet obrony powietrznej, które trafiły do Ukrainy, pochodzi z programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). To mechanizm, w ramach którego kraje NATO finansują zakupy amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy.

Wiemy o tym i nieustannie pracujemy nad tym, aby wsparcie napływało zarówno poprzez mechanizm PURL, jak i inne możliwości - zapewnił Rutte, podkreślając, że pomoc musi być jeszcze większa i dostarczana szybciej.

Mark Rutte zadeklarował, że NATO będzie kontynuować wsparcie dla Ukrainy i zwiększać presję na Rosję. Bądźcie pewni, że NATO stoi po stronie Ukrainy i jest gotowe robić to przez kolejne lata. Wasze bezpieczeństwo to nasze bezpieczeństwo. Wasz pokój to nasz pokój - mówił.

Sekretarz generalny zwrócił uwagę, że mimo wsparcia ze strony Chin, Korei Północnej i Iranu, rosyjska gospodarka nadal cierpi, a presja na rosyjską flotę przynosi efekty.

Bardzo szanujemy obrońców Ukrainy i ich poświęcenie. Wiem, że zima jest bardzo długa, ale wiosna nadejdzie. Pozostańcie silni. Chwała Ukrainie! - zakończył swoje wystąpienie Mark Rutte.